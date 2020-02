Velhinha é a vó

Téo Mascarenhas

(foto: Fotos: Johanes Duarte/Royal Enfield/Divulgação )

A marca indiana de origem inglesa Royal Enfield já produziu modelos com motor de dois cilindros em linha no passado, utilizando inclusive o nome de Interceptor. Relançada mundialmente em 2019, chega agora ao Brasil a nova Interceptor 650, uma naked clássica, com preço sugerido de R$ 24.990 para as cores regulares, R$ 25.990 para as cores custom, e R$ 26.990 para a chrome. Com quase 120 anos de história, a marca produziu sua primeira moto em 1901, na Inglaterra. No início dos anos 1970, sob novo controle, toda a produção foi concentrada na Índia.





São três fábricas em Chennai (apelidada de Detroit indiana devido à concentração de indústrias de veículos), que, voltando às origens, utilizaram colaboração inglesa para o desenvolvimento da Interceptor 650. O projeto partiu do zero, originando o robusto motor Twin, arrefecido a ar e óleo, com 648cm³ de cilindrada e intervalo de ignição de 270 graus. O propulsor fornece potência de 47cv a 7.250rpm e torque de 5,3kgfm a 5.250rpm, e também equipa a irmã café racer Continental GT 650. Entretanto, 80% do torque (4,25kgfm) já está disponível a apenas 2.500rpm, facilitando as retomadas.

O banco plano e o encaixe para os joelhos no tanque ajudam na ergonomia

DESENVOLVIMENTO





O centro de desenvolvimento tecnológico da marca (UKTC), montado na Inglaterra, junto ao estúdio Harris Performance, badalado construtor de quadros de modelos esportivos, finalizou o modelo (com arquitetura clássica de tubos redondos em aço com berço duplo), que pretende ser mundial. Há inclusive planos futuros de instalar uma fábrica no Brasil. Clássica também é a suspensão traseira, com dois amortecedores a gás de 88mm de curso e regulagens na pré-carga. A suspensão dianteira é convencional, não invertida, com 110mm de curso, sem regulagens.





Curiosamente, os aros em alumínio das duas rodas são rigorosamente iguais, com 18 polegadas de diâmetro. As medidas dos pneus, entretanto, são de 110/90 na dianteira e 130/70 na traseira. Os freios com sistema ABS nas duas rodas (obrigatórios no Brasil para modelos acima de 300cm³) contam com “discão” de 320mm de diâmetro na dianteira, com pinça de dois pistãos ByBre (subsidiária Brembo) e o requinte do flexível revestido com malha tipo aeronáutica metálica, que aumenta a eficiência. O freio traseiro tem disco simples com 240mm de diâmetro.

O freio dianteiro tem disco de 320mm e flexível, com malha de aço

VISUAL





O desenho clássico, embora, com componentes modernos, é equilibrado. O farol é redondo e não tem qualquer carenagem, como nas motos das décadas de 1950 a 1970. O painel tem dois relógios e uma pequena tela digital com indicador de nível de combustível. O tanque de combustível (com 13,7 litros) com estilo “gota” e o banco liso e reto encaixam bem e confortavelmente o piloto. O guidão com “crossbar” tem boa altura, mas os comandos são espartanos. O que desequilibra é a posição das pedaleiras, sempre no meio do caminho na hora de parar, e o desenho das setas.





O motor tem baixa vibração e o câmbio de seis marchas é bem escalonado e preciso. O conjunto surpreende e proporciona agilidade nas ruas, além de segurança para rodar nas estradas. A ausência completa de artifícios eletrônicos de auxílio (restrita ao ABS e injeção), como o controle de tração e modos de pilotagem, assemelha a experiência de conduzir a Interceptor 650 exatamente às motocicletas de décadas passadas. A relação custo/benefício é extremamente atraente.

Farol e painel com instrumentos redondos compõem o estilo clássico