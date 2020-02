Faltou a vitamina

(foto: Fotos: Audi/Divulgação)









A Audi lança a segunda geração do Q3, que passa a adotar a nova linguagem de design e tecnologia da família de SUVs que estreou no Brasil com o grandalhão e luxuoso Q8. O principal elemento na dianteira é a grade Singleframe, que passa a ter desenho octogonal. Nas laterais, as linhas ficaram mais encorpadas, enquanto a traseira conta com um longo aerofólio de teto e colunas C com inclinação mais acentuada. O Audi Q3 é o SUV mais vendido da marca no país, porém agora o modelo chega importado da Hungria, não sendo mais fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná.





Depois de 9 anos da estreia da primeira geração, o utilitário-esportivo compacto precisava mesmo de uma atualização para digladiar com concorrentes como BMW X1, Mercedes-Benz CLA e Volvo XC40. O modelo ganhou medidas. São mais 9,7 centímetros de comprimento (totalizando 4,48 metros), 2,5cm de largura (1,85m) e 7,7cm de entre-eixos (2,68m), ampliando o espaço para os joelhos, cabeça e cotovelos. Ao todo, são nove cores externas: branco ibis, laranja pulse, prata florete, cinza cronos, preto mito, cinza nano, branco geleira, azul cosmos e vermelho tango.





O motorista conta com quadro de instrumentos digital já a partir da versão de entrada. O interior traz bancos revestidos em couro com ajustes elétricos, incluindo lombar. Porém, na versão de topo, os assentos dianteiros são esportivos e revestidos em couro Alcantara. Já os bancos traseiros trazem ajuste corrediço em 15 centímetros e de inclinação, capazes de aumentar a capacidade do porta-malas de 530 para 675 litros. O compartimento de carga tem abertura e fechamento elétricos, com função de acionamento por movimento do pé sob o para-choque traseiro, facilitando a vida quando se está com as mãos ocupadas.

Traseira conta com um longo aerofólio de teto e colunas C com inclinação mais acentuada

MOTOR





Por enquanto, está disponível apenas a motorização 1.4 turbo (a mesma do Polo GTS e T-Cross, porém apenas a gasolina), com 150cv de potência máxima aos 5.000rpm e 25,5kgfm de torque disponível na faixa entre 1.500rpm e 3.500rpm. Não é grande coisa para um modelo que já ofereceu motorização 2.0 turbo, mas o suficiente para acelerar os 1.580 quilos do veículo até os 100km/h em 9,3seg e alcançar a velocidade máxima de 207km/h. O câmbio automatizado de dupla embreagem tem seis marchas e oferece opção de trocas manuais por aletas. Há ainda cinco modos de condução disponíveis no Audi Drive Select, do conforto ao esportivo, interferindo na resposta do acelerador, esterçamento do volante e na transmissão. A direção tem assistência elétrica progressiva.

Lateral revela que o novo Audi Q3 ganhou linhas mais robustas





PREÇO E CONTEÚDO





A versão de entrada é a Prestige (R$ 179.990), que traz de série airbags frontais, laterais e de cortina, assistente de partida em rampa e controle de descida, controle eletrônico de estabilidade, câmera de ré, Isofix, sensores de luz e chuva, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, faróis de LED, lanterna de neblina, ar-condicionado, controle de cruzeiro, retrovisor interno com antiofuscante, freio de estacionamento eletromecânico com função Auto Hold, tomada 12V e 2 portas USB para banco traseiro, rodas de liga leve de 17 polegadas e sistema multimídia com tela de 8,8 polegadas e interface para smartphones (para iOS e Android).





A versão intermediária é a Prestige Plus (R$ 189.990), que acrescenta virtual cockpit, ar-condicionado de dupla zona, chave presencial, pacote de luzes ambiente, retrovisores com rebatimento elétrico, faróis Ful LED com ajuste automático de altura, lanternas de LED com indicador dinâmico nas setas e rodas de 18 polegadas. Já a versão de topo Black (R$ 209.990) soma assentos dianteiros com ajustes elétricos, teto solar elétrico panorâmico, volante esportivo, assistente de estacionamento e rodas de 19 polegadas.

No interior, versão de topo tem bancos em couro Alcantara e teto solar panorâmico

Entre os opcionais, destaque para controle de cruzeiro adaptativo com assistência em congestionamento e o Audi pre sense dianteiro, que detecta situações críticas envolvendo pedestres, ciclistas e outros veículos usando o radar, fornecendo ao motorista advertência visual, sonora e sensível, atuando na frenagem de emergência caso seja necessário. Esse pacote custa R$ 8 mil. O modelo estará disponível nas concessionárias a partir de 14 de fevereiro.