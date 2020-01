Conectividade, só pagando

(foto: Fotos: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)







O modelo 2020 do Fiat Argo 1.0 Drive subiu de preço, mas continua saindo de fábrica apenas com a preparação para som. E para equipar o carro com uma central multimídia o cidadão tem que gastar mais. São dois modelos na lista de opcionais: um com tela de nove polegadas e a Uconnect, com tela de sete polegadas. A unidade testada estava equipada com a primeira opção, com tela tátil, acesso à internet, calculadora, agenda, rádio e fácil conectividade com smartphones, sendo Android via USB e wi-fi, e iPhone via wi-fi. O sistema permite acessar arquivos de música, vídeos e fotos, com comando de voz para algumas funções. Porém, a navegação é feita por aplicativos. Não é nativa. No console, uma entrada USB e outra auxiliar.

z FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, transversal, três-cilindros em linha, seis válvulas, 999cm³ de cilindrada, flex, que desenvolve potências máximas de 72cv (com gasolina) a 6.000rpm e 77cv (com etanol) a 6.250rpm e torques máximos de 10,4kgfm (g) e 10,9kgfm a 3.250rpm





» TRANSMISSÃO

Tração dianteira, com câmbio manual de cinco velocidades





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente, McPherson, com braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora; e traseira tipo eixo de torção, com rodas semi-independentes / de aço de 5,5 x 14 polegadas/175/65 R14





» DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS

A discos na dianteira e tambores

na traseira, com ABS/EBD





» CAPACIDADES

Do tanque, 48 litros; e de carga útil (passageiros mais bagagem), 400 quilos





» EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE

Aerofólio traseiro, alarme antifurto, alertas de limite de velocidade e manutenção programada, apoia-pé para o motorista, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro rebatível, Brake light, chave canivete com telecomando para abertura das portas, vidros e porta-malas, cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de três pontos, computador de bordo, desembaçador do vidro traseiro temporizado, direção elétrica progressiva, Drive by Wire (controle eletrônico da aceleração), ESS (sinalização de frenagem de emergência), encosto de cabeça traseiro central, Follow me home, gancho universal para fixação cadeira de criança (Isofix), ganchos de fixação no porta-malas, HCSS (sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina), airbag duplo, freio ABS com EBD, iluminação do porta-malas, Lane Change (função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa), limpador e lavador do vidro dianteiro com intermitência, limpador e lavador do vidro traseiro com intermitência, predisposição para rádio (dois alto-falantes dianteiros, dois alto-falantes traseiros, dois tweeters e antena), quadro de instrumentos de 3,5 polegadas multifuncional com relógio digital, calendário e informações do veículo em TFT personalizável, rodas de aço estampado 14 polegadas com calotas integrais, pneus "verdes" com baixa resistência a rolagem, tomada 12V, travas elétricas (travamento automático a 20km/h, indicador de portas abertas, luz interna com temporizador e tampa do combustível), vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento e volante com regulagem de altura.

» OPCIONAL

Kit S-Design (R$ 900), kit multimídia de nove polegadas (R$ 2.300), kit multimídia Uconnect de sete polegadas (R$ 2.990) e kit bicolor (R$ 910).

NOTAS (0 a 10)





Desempenho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Espaço interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Caçamba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Suspensão/direção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Conforto/ergonomia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Itens de série/opcionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Segurança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Estilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 7

Consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tecnologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 6

Acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Custo/benefício. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7