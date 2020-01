Nova geração da Triumph Rocket 3 chega em duas versões modernizadas

Téo Mascarenhas

(foto: Triumph/Divulgação)





O nome dá uma noção do grau de ousadia do modelo. Rocket significa foguete. Mas não é só isso. A inglesa Triumph, oficialmente instalada no Brasil, com fábrica em Manaus, Amazonas, apresentou no Salão Duas Rodas de 2019, em São Paulo, o novo modelo Rocket 3R, que ser comercializado no Brasil. A moto, equipada com motor de três cilindros, tem nada menos que 2.500cm³ de cilindrada (exatos 2.458cm³, contra 2.294cm³ do modelo anterior), ou 2.5 litros. Capacidade maior do que muitos automóveis, e considerada a moto produzida em série com o maior motor do mundo.

O propulsor de três cilindros em linha é tão extenso que fica encaixado de forma longitudinal no quadro e não de forma transversal, como de costume, para não sobrar nas laterais e dificultar a movimentação. Lançada em 2004, a Triumph Rocket 3R, e também a versão mais estradeira Rocket 3GT, chegam totalmente renovadas, em nova geração, bem mais leve, visual modernizado e o motorzão com muita eletrônica e 167cv de potência a 6.000rpm, além do inacreditável torque de nada menos que 22,6kgfm a apenas 4.000rpm.

(foto: Triumph/Divulgação)



TORQUE A força é superior à de muitos carros, como o Volkswagen Virtus 200 TSI, também com motor de três cilindros (1.0 turbo), que entrega 128cv (com etanol) e 20,4kgfm de torque, por exemplo, e a maior do planeta entre as motos de série. Para domar a fúria do acelerador, o motor foi recheado de eletrônica. Segundo a fabricante, acelera até 100km/h em apenas 2,89 segundos, mas conta com o controle de tração e também com quatro modos de pilotagem: Road, Rain, Sport e Rider. Este último pode ser configurado conforme a conveniência do piloto.

A eletrônica também acrescentou o “cérebro”, batizado de IMU (Unidade de Medição Inercial, em português), que lê os parâmetros de inclinação, aceleração e frenagem, processa e integra instantaneamente os sistemas de frenagem, incluindo situações de curvas (ABS cornering), controle de tração e de potência. A Rocket 3R também conta com sistema de partida em rampas, sem que a moto volte, sistema de troca de marchas sem uso da embreagem (Quickshift) e a chave inteligente que permite destravar o guidão e ligar o motor, apenas com a presença.

O motor fornece um colossal torque, maior que muitos carros (foto: Triumph/Divulgação)



VISUAL O visual ficou ainda mais agressivo, mas o modelo mais leve. Só no motor foram economizados 18kg em relação à geração anterior. O quadro, em alumínio, também ficou mais leve, e junto com a substituição de materiais foram reduzidos mais 22kg, perfazendo um total de 40kg a menos. Mesmo assim, a balança acusa 291kg a seco. O painel em tela TFT colorida permite o piloto personalizar a forma de apresentação, inclusive com seu nome, além de espelhar o celular via Bluetooth, com acesso a navegação por satélite, música e câmera GoPro.

O painel em tela TFT pode ser personalizado (foto: Triumph/Divulgação)

O duplo farol redondo na dianteira permanece, mas toda a iluminação é em LED. Como opcional, o modelo 3R oferece o piloto automático e as manoplas aquecidas. De série, porém, o enorme pneu traseiro, com a exagerada medida de 240mm de largura em aro de liga leve de 16 polegadas. Na dianteira, aro de 17 polegadas. Os freios contam com dois discos de 320mm na dianteira, com pinças Brembo de quatro pistãos. Na traseira, disco de 300mm. A suspensão dianteira é Showa, invertida, com tubos de 47mm e 120mm de curso. Na traseira, monobraço e amortecedor com 107mm de curso. Ambas são ajustáveis.