Assassinato e vilanias marcam semana em 'Pantanal'

Roberto (Cauê Campos) será vítima de Solano (Rafa Sieg) nos próximos capítulos de 'Pantanal'. Na novela das 21h da Globo, o matador é contratado por Tenório (Murilo Benício), que quer se livrar de José Leôncio (Marcos Palmeira), dos filhos do fazendeiro, de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e de Alcides (Juliano Cazarré). O vilão orientará o homem a fingir ser um simples peão, a fim de infiltrá-lo nas terras do inimigo. Porém, o próprio herdeiro acabará sendo assassinado.





Solano (Rafa Sieg) mata o filho do patrão e diz a todos que rapaz morreu ao ser levado por sucuri (foto: João Miguel Júnior/Globo)

Logo Ari (Claudio Galvan) avisará José Leôncio que um menino com a descrição de Roberto foi encontrado no rio por um vizinho. E Marcelo (Lucas Leto) comunicará à família que os restos mortais do irmão foram achados. Em seguida, Tenório cobrará de Solano a verdade sobre a morte do herdeiro, sem imaginar que o capanga é o responsável pelo assassinato dele.





Depois, Marcelo questionará Solano, ao flagrar uma arma nos pertences do peão. O criminoso dirá ao namorado de Guta (Julia Dalavia) que Tenório lhe deu o revólver para ser usado em caso de defesa.



Em outro momento, Renato (Gabriel Santana) ficará sabendo que o pai encomendou a morte de José Leôncio e dos filhos, além de Maria Bruaca e Alcides. Então, o vilão procurará o herdeiro após seu capanga revelar que contou tudo ao garoto sobre o grileiro.





"Não consegui assistir à versão antiga da novela 'Pantanal'. Resolvi perguntar para os meus pais sobre a história. Desta vez é uma família preta, o que muda bastante. A gente buscou novas referências e também criar algo diferente", conta Cauê Campos.