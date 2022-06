Paolla Oliveira fala sobre Pat, a 'mulher-maravilha' da novela das sete

Moa (Marcelo Serrado) e Pat (Paolla Oliveira): adrenalina à toda (foto: Wil Lugares/divulgação)



Paolla Oliveira se joga de corpo e alma para dar vida à destemida Pat em “Cara e coragem”, novela das 19h da Globo. De acordo com a atriz, a trama, escrita por Claudia Souto e dirigida por Natalia Grimberg, tem todos os bons elementos de um folhetim – da comédia ao romance, além de transitar por momentos de ação e drama.

“Nossos personagens são multifacetados. O amor de Pat e Moa está colocado em um lugar muito bacana e delicado. Ela é mãe de uma família estruturada. Então, os dois se encontram na falta de coragem para mudar de vida. (A trama) Vai da adrenalina à emoção”, afirma Paolla.

DESGASTE

Há muitos anos, Pat é casada com o ilustrador Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) e se tornou mãe de Gui (Diogo Caruso) e Sossô (Alice Camargo). Apesar do lar amoroso, a relação do casal se desgastou. Mesmo assim, ela admira o marido. Por conta da doença desconhecida do companheiro, ela está sempre atenta aos cuidados com a saúde dele.





“Não sou mãe, mas chego ao corredor e eles me chamam de mãe. Os dois são um doce! Tem sido muito agradável fazer as cenas desta família amorosa, estar neste lar, e minha filha na ficção sempre dar um abraço gostoso quando a Pat chega do trabalho”, comenta a atriz.

Temendo abrir mão do que construiu com Alfredo, Pat não consegue admitir o amor que sente por Moa. Porém, a situação fica ainda mais tensa quando o dublê passa a se relacionar com Andrea Pratini (Maria Eduarda de Carvalho). A atriz tem fama de recusar ajuda nas cenas de ação, o que provoca embates com Pat.





Casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), Pat (Paolla Oliveira) é mãe de Sossô (Alice Camargo) e Gui (Diogo Caruso) (foto: Globo/divulgação)

“Tem uma confusão entre a Pat e a Andrea Pratini, por conta de ciúme do Moa. Andrea dispensa os dublês. Na novela, tive a mesma cena e sempre respeitei muito esses profissionais. É difícil a profissão de se arriscar pelo outro. É um trabalho feito para não ser visto. Todas as vezes que posso, falo mais tecnicamente da profissão. Não é só uma pessoa que está ali para cair por você”, defende Paolla.

Para fazer “Cara e coragem”, Paolla não intensificou sua rotina de exercícios. Apenas manteve o que já seguia. No entanto, fez um curso com profissionais da emissora para aprender sobre questões técnicas.

A atriz aprendeu, por exemplo, a rolar de uma escada e a lidar com cabeamentos para as cenas aéreas. Também precisou entender como se movimentar quando há a explosão de uma bomba.

“Minha vida já é ativa: faço esporte e gosto de malhar. O que a gente teve foi o contato com dublês, com os efeitos... Aprendemos técnicas e, a cada cena, renovamos isso. Há uma equipe por trás fazendo as coisas darem certo”, conta Paolla.

Porém, ela se deparou com uma novidade: a dança aérea. “É uma das coisas mais difíceis, exige do corpo um esforço diferente. Não sou expert, pois acabei não tendo tempo para fazer mais aulas”, conta.





De acordo com Paolla, “Cara e coragem” desafia o público a rever seus conceitos sobre novela das sete. Afinal, a equipe inovou na forma de contar a história, apostando em muitos elementos de ação.

AJUDA

“A gente faz as cenas em conjunto. Eu e Marcelo vamos até onde a gente consegue, mas os dublês estão lá para nos ajudar a executar o que não conseguimos”, conclui.





Para as sequências mais arriscadas, ela conta com o auxílio da dublê Roberta Felipe, que acumula 17 anos de experiência.