Plataformas apostam em nova era de ouro dos documentários musicais

Taylor Swift: atração da Netflix com "Miss Americana" (foto: Netflix/divulgação)

Documentários musicais vivem nova era de ouro, com material inédito sobre os Beatles, o fascínio por estrelas como o rapper Kanye West e a história do rock latino-americano em cartaz na TV paga e plataformas digitais. “Há toda uma ebulição de formatos, entre documentários clássicos, séries ou 'docficções'”, explica Olivier Forest, especialista francês em filmes musicais. Documentários musicais vivem nova era de ouro, com material inédito sobre os Beatles, o fascínio por estrelas como o rapper Kanye West e a história do rock latino-americano em cartaz na TV paga e plataformas digitais. “Há toda uma ebulição de formatos, entre documentários clássicos, séries ou 'docficções'”, explica Olivier Forest, especialista francês em filmes musicais.





Entre os projetos previstos para 2022 está a série documental “Dear Mama” sobre Afeni Shakur, mãe do astro do hip-hop americano Tupac (Disney+), e “The world of tomorrow”, que mistura documentário e ficção sobre os primórdios da banda francesa NTM (Netflix).









Com a internet e os criadores alternativos, os fãs estão voltando aos poucos à história da vida e do processo criativo de suas estrelas favoritas. Muitas vezes como veículo para desencadear um certo narcisismo, como foi o caso de “Miss Americana”, que acompanha Taylor Swift em 2020, atração da Netflix.





“O artista se torna conhecido nas plataformas de música, as pessoas o seguem nas redes sociais e então um documentário é pesquisado em outra plataforma”, explica Olivier Forest. No caso de Taylor Swift e Lady Gaga, o limite entre olhar documental e objeto promocional não é claro, alerta Forest. O rapper Kanye West, por exemplo, exigiu dar a aprovação final do documentário que a Netflix fez sobre sua carreira.



Beatles em ''Get back'': tesouro revelado pela Disney + (foto: Disney/divulgação)



INTIMIDADE O futuro desses formatos parece promissor, porque existe “um público educado na imagem”, indica o especialista. Se não houver imagens inéditas, como foi o caso do aclamado documentário de Peter Jackson, “Get back”, sobre os Beatles, então “você tem de dar acesso à intimidade dos artistas”, explica ele.





Outros conteúdos são mais inovadores, como o documentário sobre a artista britânica Charli XCX. Trancada em casa no confinamento, ela pediu ajuda aos fãs para gravar um álbum. Seguidores musicalmente experientes colocaram habilidades à sua disposição, por meio de videoconferência.





“Chama-se 'Alone together' ('Juntos sozinhos') e resume o paradoxo contemporâneo: estar conectado enquanto está isolado”, explica o produtor francês Benoit Hické. “Isso diz muito sobre os métodos atuais, pois Charli XCX mostra seu processo criativo filmando a si mesma, tornando-se sua própria documentarista”, acrescenta o produtor.





Para as plataformas de streaming, é mais uma forma de atrair assinantes.