"Retrospectiva 2021" do SBT/Alterosa traz vacina como a palavra do ano

Além da COVID-19, Marcelo Torres falará sobre política, esporte e perdas na cultura (foto: Gabriel Cardoso/SBT)

Com apresentação geral de Marcelo Torres e participação de Téo José, o SBT/Alterosa exibe sua “Retrospectiva 2021” na próxima terça-feira (28/12), a partir das 23h15. O programa relembra os fatos que mais marcaram o ano e o tornaram inesquecível. Como novidade, esta edição inclui gravações não apenas em estúdio: alguns acontecimentos são recontados a partir do local onde tudo aconteceu. Com apresentação geral de Marcelo Torres e participação de Téo José, o SBT/Alterosa exibe sua “Retrospectiva 2021” na próxima terça-feira (28/12), a partir das 23h15. O programa relembra os fatos que mais marcaram o ano e o tornaram inesquecível. Como novidade, esta edição inclui gravações não apenas em estúdio: alguns acontecimentos são recontados a partir do local onde tudo aconteceu.





Após um 2020 marcado pela pandemia da COVID-19 e pelo termo “lockdown”, 2021 foi o ano em que a vida começou a voltar à normalidade e a palavra “vacina” foi a mais escutada. Por causa dela, as pessoas voltaram a se encontrar, se abraçar e ter esperança e sonhos de dias melhores. Ainda não é possível se descuidar, mas a ciência, mais uma vez, mostrou sua importância.

BOATE KISS

Na política nacional, destaque para a CPI da Pandemia. Já no exterior, a invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos, ficará para sempre na memória mundial.





O desfecho do julgamento da boate Kiss, cujo incêndio matou 242 pessoas e feriu outras 639 em janeiro de 2013, em Santa Maria (RS); a solução para o desaparecimento dos meninos de Belford Roxo (RJ); a operação na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro; a caçada a Lázaro Barbosa; incêndio no Parque Juquery; inúmeros casos de violência contra crianças; reabertura do Museu da Língua Portuguesa; desdobramentos da chegada do Talibã ao poder no Afeganistão; os 20 anos do 11 de setembro; e o policial condenado pela ação desastrosa que resultou na morte de George Floyd, em 2020, também estão no roteiro do programa.

SILVIO SANTOS

Na cultura, perdas irreparáveis de famosos, como Paulo Gustavo, também serão lembradas. No esporte, um resumo das Olimpíadas e Paraolimpíadas de Tóquio, os dois títulos do Palmeiras na Libertadores transmitidos pelo SBT/Alterosa, com narração de Téo José, além de tudo do futebol internacional, incluindo a saída de Messi do Barcelona para o PSG e de Cristiano Ronaldo, que retornou ao Manchester United após passagem pela Juventus.





Para fechar, os 40 anos do SBT também serão lembrados com imagens e frases icônicas de Silvio Santos.