China Ina comanda série para descobrir novos talentos musicais

China Ina, apresentador da série "Caça joia", incentiva a cena independente do Brasil (foto: Ana Clara Salomão/divulgação)





Apresentada pelo músico China In, a série “Caça joia”, que estreou na última sexta (5/11) no Canal Futura, tem a missão de revelar artistas independentes do Brasil. Cada episódio recebe convidados e apresenta um artista, mostrando a diversidade da cultura brasileira – da nova MPB ao baião, passando pelo reggae, beats eletrônicos, congado, rap, hip-hop, ijexá e dancehall.





Durante as gravações de “Caça joia”, os participantes receberam mentorias, que incluíam informações práticas para a gestão e impulsionamento da carreira, como o registro de direitos autorais.





“Durante as pesquisas para o programa, percebemos que a grande maioria dos artistas não tinha suas obras, músicas e clipes devidamente registrados e nem sequer acesso a como fazer isso”, conta China.





O programa também planeja construir pontes entre os participantes e nomes do mercado musical, recebendo convidados como Zé Ricardo, curador do Palco Sunset do Rock in Rio; Gutie, curador do festival Recbeat; e músicos como Max B.O, Pedro Luís, Céu e Tulipa Ruiz.





A busca pelos talentos musicais apresentados ao longo do programa teve início nas redes sociais, com enquetes que pediam dicas de novos artistas de diversas regiões do país.





CAÇA JOIA

13 episódios, com inéditos exibidos às sextas-feiras, às 21h15, no Canal Futura. Reprises aos domingos (9h), terças (12h) e quintas-feiras (18h).