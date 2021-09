Drauzio Varella lança série sobre déficit de atenção no 'Fantástico'

Drauzio Varella leva temas médicos, sem fake news, para a TV (foto: Globo/Divulgação)



Neste domingo, 19 de setembro, o “Fantástico” chegará à marca de 2.500 edições exibidas ao longo de 48 anos de existência. Para comemorar, a equipe não chegou a planejar um programa temático. Mas será, sem dúvida, um episódio especial. Com direito à estreia de dois quadros: um com o médico Drauzio Varella e o outro com ilusionistas

“A série do dr. Drauzio fala profundamente, ouvindo especialistas e personagens, sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que atinge 4,8% da população adulta no mundo. Já 'Ilusões de risco' é uma grande produção, que tem o DNA do 'Show da vida', em que dois ilusionistas recriam números históricos e perigosos", adianta Poliana Abritta, que apresenta o programa ao lado de Tadeu Schmidt.

COLEGAS

Poliana e Tadeu têm uma história juntos, que começou bem antes de 2014, ano em que ela passou a dividir com ele o comando da revista eletrônica dominical. A dupla se conhece desde a época da faculdade, mas a jornalista conhece a mulher do ex-jogador de vôlei desde os 12 anos.

“Fui ao casamento do Tadeu. Todo mundo criado em Brasília, temos amizade e parceria. E somos vizinhos! Moramos no mesmo prédio. Quando falta açúcar aqui, toco lá. Quando falta ovo lá, a Ana (Cristina, esposa de Tadeu) pega aqui. Acho que essa vivência, de alguma forma, está ali no palco, na nossa interação em todos os domingos”, revela Poliana.