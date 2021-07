Selton Mello é Dom Pedro II na primeira novela inédita da Globo na pandemia

Estrelada por Selton Mello, ''Nos tempos do imperador'' chega em 9 de agosto, na Globo (foto: João Miguel Júnior/GLOBO )

A Globo informou que a novela “Nos tempos do imperador” já tem data de estreia: 9 de agosto. Essa é a primeira obra totalmente inédita desde o início da pandemia. A produção será exibida às 18h e é uma continuação de “Novo mundo”, que foi ao ar na emissora carioca em 2017. A história começa em 1856, 34 anos após a Independência do Brasil. A Globo informou que a novela “Nos tempos do imperador” já tem data de estreia: 9 de agosto. Essa é a primeira obra totalmente inédita desde o início da pandemia. A produção será exibida às 18h e é uma continuação de “Novo mundo”, que foi ao ar na emissora carioca em 2017. A história começa em 1856, 34 anos após a Independência do Brasil.





Ambientada no Rio de Janeiro, a trama de época se desenvolve em um país que ainda busca a própria identidade e acompanha momentos importantes da vida do imperador Dom Pedro II, interpretado por Selton Mello; da imperatriz Teresa Cristina, personagem de Leticia Sabatella; e de Luísa, a condessa de Barral, feita por Mariana Ximenes, ao longo dos anos.





Alessandro Marson e Thereza Falcão trabalham no roteiro desde 2018 e as gravações precisaram ser interrompidas em março de 2020, com o início da pandemia da COVID-19. "Vejo as pessoas ansiosas pela novela", comentou a autora.





"Acho que já existia uma curiosidade natural, porque Pedro II é um personagem extremamente popular no Brasil, mas agora a gente agregou esse fato de sermos a primeira novela totalmente inédita depois de tanto tempo. Por termos começado antes, temos muitas externas, muitos acontecimentos importantes logo no início da obra", explicou Thereza.





Sobre o processo de filmagem, o diretor, Vinícius Coimbra, comenta: "Estamos fazendo algo inédito. Normalmente, na estreia, temos 18 capítulos gravados e ficamos trabalhando com uma frente de 10, 12 capítulos em uma semana de gravação. Nessa novela, fomos montando o roteiro otimizando as gravações com elenco, estúdio e equipes. Às vezes, gravamos em um mesmo dia os capítulos 28 e o 80, por exemplo".





Filmar com esse espaçamento em um único dia, encontrar a emoção dos personagens levando em conta esse intervalo é mais um desafio para os atores, direção e continuidade. “O protocolo nos provoca a fazer algumas coisas diferentes do que estávamos acostumados. Contamos a nossa história seguindo todas as normas e com todos muito empenhados para fazer o melhor possível", afirma Coimbra.



Luísa, a condessa de Barral (Mariana Ximenes), Dom Pedro II (Selton Mello) e Teresa Cristina (Leticia Sabatella) estarão envolvidos em paixões, lutas, vitórias e derrotas (foto: João Miguel Júnior/GLOBO )



TEMAS ATUAIS A nova novela fala sobre escolhas e sacrifícios. Desafios, conquistas, batalhas, vitórias e derrotas. E, como não podia faltar em qualquer folhetim, grandes paixões. Apesar de ser uma trama de época, “Nos tempos do imperador’ traz elementos históricos, mas que remetem imediatamente aos dias atuais. “O resgate do contexto histórico somado às histórias envolventes e inspiradoras dos protagonistas constroem uma novela com muita brasilidade, que promete gerar identificação com o público e abrir debates para temas contemporâneos”, declarou Coimbra.





O elenco ainda conta com Alexandre Nero (Tonico), Gabriela Medvedovski (Pilar), José Dumont (Eudoro), Julia Freitas eDaphne Bozaski (Dolores), Michel Gomes (Jorge/Samuel), Melissa Nóbrega e Bruna Griphao (Leopoldina), Any Maia e Giulia Gayoso (Isabel) e Roberto Bomfim (Ambrósio). (Redação e Estadão Conteúdo)