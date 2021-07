Saiba tudo o que já se sabe (e o que não se sabe) do remake de ''Pantanal''

Alanis Guillen vai interpretar a protagonista do remake de ''Pantanal'', com estreia prevista para 2022. (foto: Sérgio Zalis/globo)

Quando lançada, em 1990, “Pantanal” se tornou a primeira novela fora da Rede Globo a liderar a audiência de horário nobre desde a década de 1970. Anos depois, em 2006, a emissora carioca adquiriu os direitos da novela e agora investe em um remake do sucesso, que tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2022. Quando lançada, em 1990, “Pantanal” se tornou a primeira novela fora da Rede Globo a liderar a audiência de horário nobre desde a década de 1970. Anos depois, em 2006, a emissora carioca adquiriu os direitos da novela e agora investe em um remake do sucesso, que tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2022.





Lançada originalmente pela extinta TV Manchete, o folhetim estrelado por Juma Marruá, papel de Cristiana Oliveira, marcou a dramaturgia brasileira. A história aborda diferenças culturais e sociais, aspectos folclóricos e, na nova versão, promete destacar ainda mais o ecossistema que dá nome à novela.





A trama gira em torno da família de José Leôncio, interpretado por Claúdio Marzo na versão original, um peão de comitiva que enriquece e se casa com Madeleine (Ingra Lyberato), carioca de classe alta que não consegue se ajustar à vida rural e acaba fugindo com seu filho, Jove (Marcos Winter . Vinte anos depois, o herdeiro retorna e se apaixona por Juma Marruá, a “mulher-onça”.





Escrito por Benedito Ruy Barbosa originalmente, o roteiro agora passa para as mãos de seu neto, Bruno Luperi, que promete se manter fidelidade ao conteúdo do avô. “Muita gente perguntou sobre as mudanças que farei na adaptação de 'Pantanal', mas, embora se trate de um remake, serei fiel à versão original. Não à toa, o meu processo começa na leitura minuciosa e análise de cada um dos 209 capítulos escritos pelo Benedito”, escreveu o autor em um post nas redes sociais.





Depois de visitar os locais de gravação, Luperi comentou sobre a importância de ressaltar o Pantanal em sua regravação. “Do ponto de vista ambiental, o Pantanal é síntese do Brasil. Ele reúne em um só bioma, características do cerrado, da Amazônia e da mata atlântica. Fora isso liga as duas maiores bacias hidrográficas da América do Sul, a do Prata e do Amazonas. Um espetáculo de vida, não de morte”, postou o roteirista.



Na trama original, de 1990, Cristiana Oliveira deu vida a Juma Marruá (foto: Arquivo Bloch)



ELENCO





Embora o nome de Jesuíta Barbosa seja muito especulado para interpretar Joventino Neto, a produção ainda não confirmou o ator.





O elenco já tem Juliana Paes (Maria Marruá), Osmar Prado (Velho do Rio), Dira Paes (Filó, adulta), Letícia Salles (Filó, jovem), Juliano Cazarré (Alcides), José Loreto (Tadeu), Debora Bloch (Maria Bruaca), Murilo Benício (Tenório), Bruna Linzmeyer (Madeleine, jovem), Julia Dalavia (Guta), Gabriel Sater (Trindade), Malu Rodrigues (Irma) e Caco Ciocler (Gustavo) como nomes confirmados.





SERTANEJO O que pode ser uma grande surpresa no remake de “Pantanal” é a presença do cantor Luan Santana na novela. Ele é um dos nomes especulados para interpretar Tibério, personagem que, na versão de 1990, se junta a Trindade para cantar. O sertanejo já demonstrou interesse em se tornar ator.





“Eu me vejo atuando, fazendo filme, é uma extensão da minha arte. Lógico que o filme que fizer vai ter música também. Eu estou pronto”, declarou em coletiva de imprensa.





Antes da estreia de “Pantanal”, a Globo ainda vai exibir “Um lugar ao sol”, novela inédita que deve ir ao ar ainda no segundo semestre de 2021.





Entre as informações sobre o remake, está o orçamento acima da média das produções da Globo. Com a economia e baixos custos devido à pandemia, “Pantanal” receberá aporte milionário. A previsão é de que os recursos destinados à trama sejam 20% superiores ao que se costuma gastar em novelas do horário nobre.





OUTROS NOMES

Confira quem é quem no remake de “Pantanal”

(foto: João Cotta/GLOBO)



• Marcos Palmeira será o fazendeiro José Leôncio

• Luan Santana é cotado para viver Tibério

• Dira Paes (foto) vai interpretar Filó na fase adulta

• Juliana Paes será Maria Marruá, mãe de Juma

• Osmar Prado dará vida ao emblemático Velho do Rio









* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

A novela só chegará à televisão em 2022, mas a preparação do elenco e a leitura de textos já estão em andamento. Para viver José Leôncio, Renato Góes e Marcos Palmeira vão interpretar a fase jovem e adulta do personagem, respectivamente. Para o papel de Juma Marruá, o diretor de entretenimento da Globo, Ricardo Waddington, escolheu Alanis Guillen, após ter ficado impressionado como o seu teste.