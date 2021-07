"MasterChef Brasil" está de volta mais apimentado e com Helena Rizzo

A chef Helena Rizzo é a nova jurada da oitava temporada do "MasterChef Brasil", na Band. Reality volta às origens, com 23 participantes e só um campeão (foto: BAND/DIVULGAÇÃO)





Em 2020, o “MasterChef Brasil” buscou se reinventar ao fugir do formato tradicional de competição, dividindo a disputa em duas fases. Cada episódio foi disputado por oito participantes na fase inicial, e o vencedor de cada um desses episódios disputou o prêmio de R$ 25 mil na fase final. Agora, na oitava temporada, o programa retorna às origens, com 23 participantes e um eliminado por semana, até que sobre apenas o campeão, que levará para casa R$ 300 mil.





A estreia será na próxima terça-feira (06/07), às 22h30, na Band, com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay. A partir da sexta-feira (09/07), o reality também será exibido, semanalmente, às 19h40, no Discovery Home & Health.





“Voltar a esse formato evidencia a trajetória do herói, que é a principal característica do programa”, afirma a diretora do “MasterChef Brasil”, Marisa Mestiço. “Com certeza, a torcida de quem assiste em casa é bem mais fervorosa nesse formato”, completou o chef e jurado Henrique Fogaça, durante coletiva de imprensa.





Além da maior identificação do público com os participantes, a apresentadora Ana Paula Padrão acredita que o novo modelo vai potencializar rivalidades e amizades, aumentando ainda mais a tensão das provas. Seguindo as medidas de prevenção impostas pela pandemia, a produção confinou todos os participantes em um hotel em São Paulo e realiza testes de COVID-19 de quatro em quatro dias em todos eles.





PANDEMIA

“O confinamento foi uma medida para que conseguíssemos conviver com a situação de emergência sanitária no Brasil, mas obviamente isso tem impacto no jogo, porque é um elemento a mais de pressão sobre os participantes. Eles estão há mais tempo longe das famílias, sendo continuamente testados na relação entre si. E se existe uma antipatia, ela pode evoluir”, diz Ana Paula.





E as novidades da oitava temporada não param por aí. Ana Paula e os jurados Henrique Fogaça e Erick Jacquin – figurinhas carimbadas do programa – ganham a companhia de Helena Rizzo. A gaúcha, que já foi eleita a melhor chef do mundo pela revista “Restaurant”, substitui Paola Carosella, que deixa o programa depois de sete anos de “MasterChef”.





A nova jurada acredita que é preciso equilibrar sua personalidade brincalhona e delicada com dureza. “Como chef de cozinha, sou exigente e estou atenta a tudo o tempo todo. Mas a gente tem que ser gerente também, manter o clima alegre e agradável na cozinha, criar uma confiança. Eu acho que tem espaço para tudo isso”, revela Helena.





A chegada da chef foi elogiada pelos companheiros jurados, e Fogaça garante que a sinergia construída com Paola Carosella nas sete primeiras temporadas não foi rompida. “A entrada da Helena foi tão suave, tão boa, que a energia e a simpatia dela se adaptaram muito rapidamente à equipe toda”, afirma.





Jacquin, no entanto, revela o único defeito da nova companheira: “Ela come muito. E é magra”, brinca o francês naturalizado brasileiro. “A gente já está chamando ela aqui de Magali”, completa Ana Paula.





CAIXA MISTERIOSA

Além da chegada de Helena e do retorno ao formato original, novas dinâmicas e desafios foram incluídas na competição. O vencedor de cada episódio poderá destinar uma caixa misteriosa na etapa seguinte para um competidor de sua escolha. O conteúdo da caixa pode servir tanto como vantagem quanto desvantagem.





Nas provas em equipe, o avental dourado que concede poderes supremos ficará à disposição de quem tiver coragem de usá-lo. No entanto, vestir a roupa e abusar de sua autoridade pode criar desavenças no futuro do jogo.





“Esse é o 'MasterChef' voltando às origens, mas mais malandro. O jogo agora é um personagem na trama. Não adianta só saber cozinhar, porque isso todo mundo aqui sabe. Para ganhar a edição deste ano, tem que saber jogar, tem que tratar estratégias e lidar bem com a pressão”, conclui Ana Paula Padrão.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro





“MASTERCHEF BRASIL 2021”

Estreia na terça-feira (06/07), às 22h30, na Band.

Às sextas, às 19h40, o programa será transmitido no

Discovery Home & Health