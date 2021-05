Cantor Latino e a esposa Rafaella estão no reality do programa %u201CEliana%u201D, no SBT/Alterosa (foto: Beatriz Nadler/SBT)





A apresentadora Eliana estreia uma temporada inédita do reality “Minha mulher que manda” em seu programa neste domingo (30/5), a partir das 15h, no SBT/Alterosa. A nova safra do quadro terá apenas casais famosos, entre eles Maiara e Fernando, Marcos (da dupla com Belluti) e Lu, Tierry e Gabi Martins, Gretchen e Esdras, Latino e Rafaella, Fernanda Brum e Emerson, Benjamin Back (Benja) e Renata, Carlos Alberto de Nóbrega e Renata, Emerson Sheik e Andressa, Popó e Emilene, e Gabriel Cartolano e Marina Greeb.





Eliana comanda a competição que reúne, a cada domingo, três casais para disputar prêmio em dinheiro. O chef Carlos Bertolazzi propõe uma receita às duplas e ensina o passo a passo apenas para as mulheres, mas quem vai para a cozinha são os homens. Em salas com isolamento acústico, elas orientam seus maridos na preparação dos pratos e eles terão uma hora para fazer tudo.





TESTE CEGO

As mulheres darão seu voto num teste cego junto com Bertolazzi. No final, o casal com a maior nota vence a competição e leva o prêmio em dinheiro. Serão 10 episódios inéditos.

No primeiro episódio, participam Maiara e Fernando, Marcos e Lu, e Léo Magalhães e Josi. Eles terão que preparar um prato muito sofisticado: macarrão de pupunha com molho de frutos do mar.