O reencontro de Cristina (Leandra Leal) e Vicente (Rafael Cardoso) tem mexido com os sentimentos da mocinha em “Império”'. Na reprise da novela das 21h da Globo, Cora (Drica Moraes) notará o clima entre os dois e não perderá a chance de falar mal do cozinheiro para a sobrinha. No entanto, ela continuará a se aproximar do rapaz, que até se oferecerá para ensinar Victor (Drico Alves) a soltar pipa. Durante a conversa, o menino insistirá para que a tia os acompanhe e a filha de Eliane (Malu Galli) ficará sem graça com o convite.





De longe, Xana (Ailton Graça) observará Vicente chamando Victor e Cristina para sair e comentará o interesse do rapaz pela amiga com Naná (Viviane Araújo). A manicure logo retrucará que a herdeira de José Alfredo (Alexandre Nero) não deveria trocar o noivo, Fernando (Erom Cordeiro), que é advogado, por um simples cozinheiro.





Em outro momento, Fernando irá atrás de Cristina, mas acabará conversando com Cora sobre a noiva. Venenosa, a vilã fará insinuações sobre a possibilidade de um envolvimento entre a moça e Vicente. A irmã de Eliane afirmará que o noivado deles não tem futuro, pois ambos se tratam como irmãos e já existe alguém de olho em sua sobrinha.





Fernando questionará quem é o homem que está entre ele e Cristina. Então, Cora revelará que a sobrinha teve um "namorico de criança" com Vicente durante a infância, mas que ele foi embora anos atrás e retornou há pouco tempo. Em seguida, a vilã também soltará que o cozinheiro está dando em cima da moça, deixando o advogado completamente revoltado.





NO CORAÇÃO

Fernando confrontará Vicente. Os dois ficarão exaltados durante a discussão e quase partirão para a agressão física, sendo impedidos por Enrico (Joaquim Lopes). O chefe do rapaz não admitirá confusão em frente ao seu restaurante. No dia seguinte, Cristina afirmará para o noivo que dará mais atenção ao relacionamento deles e que o cozinheiro é apenas um amigo.





"Foi um trabalho muito especial, que eu guardo no meu coração. Saí de “Império” sabendo o que é ter um papel importante em uma novela. Além de ser uma história com personagens muito fortes. Que bom que a Globo tem esse acervo que possibilita que a gente possa ficar em casa com segurança", comenta Leandra Leal. (Estadão Conteúdo)