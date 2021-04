Em "Salve-se quem puder", Alexia/Josimara (Deborah Secco) vive uma paixão com Zezinho (João Baldasserini) (foto: Camilla Maia/GLOBO)

Deborah Secco foi pega de surpresa quando "Salve-se quem puder" saiu do ar por causa da pandemia do coronavírus. Há 30 anos trabalhando na televisão, a atriz jamais pensou que a novela das 19h seria paralisada. Após ficar cerca de seis meses longe dos estúdios, a intérprete de Alexia/Josimara se questionou se a equipe do folhetim de Daniel Ortiz conseguiria retomar os trabalhos, devido à gravidade da crise na saúde. No entanto, com a implementação de rigorosos protocolos, o elenco finalizou as gravações.





“Voltar a trabalhar foi importante para mim, porque era uma novela que eu amava fazer e, de repente, a gente interrompeu sem nem se abraçar, se despedir. Isso foi muito traumático. Mas poder continuar a história foi de uma alegria sem fim", afirma a artista.





A notícia da paralisação veio quando Deborah estava a caminho do estúdio. A atriz conta que o choque inicial foi grande. Durante o período de isolamento social, ainda teve a oportunidade de rever um dos trabalhos mais marcantes da sua trajetória artística: “Laços de família” (2000 a 2001). Entretanto, mesmo vibrando com cada aparição de Íris, ainda sentia preocupação com o retorno para a fase final de “Salve-se quem puder”.





“Confesso que tinha um pouco de medo de não saber mais fazer a Alexia, porque era um papel de bastante composição. Ficava ali, durante a pandemia, me perguntando como mantê-la em mim. Mas foi impressionante: ao reencontrar as meninas (Juliana Paiva e Vitória Strada), o João (Baldasserini) e a Grace (Gianoukas), a coisa veio automaticamente", revela a atriz.





Com a novela toda gravada, Deborah não sabe mais o que fazer com o retorno recebido pelas redes sociais. Antes, ela prestava atenção nos comentários para avaliar seu próprio desempenho na novela. Agora, com as reprises, pretende seguir ativa na internet, por diversão.

“Gosto muito de 'tuitar' junto com a novela. Quando não tem trabalho no ar, eu 'tuíto' menos. Amo escrever como personagem e como Deborah. O Twitter é uma ferramenta potente para ouvir o público. Grande parte das pessoas está ali disponível para interagir”, relata.





INÉDITOS

Os capítulos inéditos de “Salve-se quem puder” estão previstos para maio. Na reta final, Alexia/Josimara, Luna/Fiona (Juliana Paiva) e Kyra/Cleyde (Vitória Strada) correrão perigo depois que Dominique (Guilhermina Guinle) descobre que elas sobreviveram ao furacão e ainda podem incriminá-la no caso do assassinato do juiz Vitório (Ailton Graça). Ao mesmo tempo, haverá a disputa de Renzo (Rafael Cardoso) e Zezinho (João Baldasserini) pelo amor da bela Alexia.