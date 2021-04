Juliana Paiva revela receio de voltar aos estúdios

Ao lado de Deborah Secco (Alexia/Josimara) e Vitória Strada (Kyra/Cleyde), Juliana Paiva (Luna/Fiona) protagoniza "Salve-se quem puder" (foto: Victor Pollak/GLOBO)



Juliana Paiva terminou a primeira parte de “Salve-se quem puder” vendo Luna/Fiona em apuros nas mãos de Dominique (Guilhermina Guinle). Com a volta da novela das 19h da Globo, o público vem acompanhando o início da história desde o início, enquanto aguarda os capítulos inéditos, previstos para maio. Segundo a atriz, não existe um dia em que ela não seja questionada, nas redes sociais, sobre o destino da personagem.

“Parei com a arma na cabeça. Foi tenso. Era uma sequência que o Daniel (Ortiz, autor) escreveu para essa pausa da trama. Então, eu ficava na expectativa de saber onde a Luna ia parar após ficar de cara com a bandida. A pandemia veio de um jeito que ninguém esperava. Foi muito estranho voltar a gravar”, relembra a artista.

Quando a novela saiu de cena por conta da pandemia, parte do elenco ficou com receio sobre quando e como voltaria a gravar.

Depois de meses longe dos estúdios, Juliana sentiu até medo de não conseguir interpretar Luna/Fiona da mesma forma que antes. “No primeiro dia, brinquei com o Fred (Mayrink, diretor) e disse: 'Será que ainda sei fazer isso?'. Porque era uma coisa de aquecer o motor de novo e se encontrar de uma forma diferente. Não tivemos o contato de dividir o camarim, de conversar nos corredores. Minha primeira cena foi com a Flávia (Alessandra), as duas de máscara, se olhando.”

Além de “Salve-se quem puder”, Juliana também pode ser vista como Valquíria na reprise de “Ti ti ti”, exibida originalmente entre 2010 e 2011. “'Ti ti ti' é o trabalho que tenho mais medo de assistir, pois foi minha primeira novela... mas não mexeria em nada, porque era o que eu podia dar naquele momento”, afirma a atriz.

(Estadão Conteúdo)