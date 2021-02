Iná (Nicete Bruno) ao lado das netas Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manuela (Marjorie Estiano) em "A vida da gente", exibida pela primeira vez em 2011 (foto: Renato Rocha Miranda/globo)

Conexões, afeto, relações humanas e familiares, conflitos. Este é o roteiro de "A vida da gente", reprisada na faixa das 18h da Globo a partir desta segunda-feira (1º de março). A novela de Lícia Manzo, dirigida por Jayme Monjardim, foi exibida pela primeira vez em 2011. Passados quase 10 anos, o folhetim, protagonizado por Fernanda Vasconcellos (Ana) e Rafael Cardoso (Rodrigo), promete continuar mexendo com a memória afetiva do público.





O elenco conta ainda com Marjorie Estiano (Manuela), Paulo Betti (Jonas), Gisele Fróes (Vitória), Alice Wegmann (Sofia), Ana Beatriz Nogueira (Eva), Regiane Alves (Cris) e Nicete Bruno (Iná) – que faleceu em dezembro do ano passado, vítima de COVID-19.





E os primeiros capítulos já prometem emoção. O namoro de Ana e Rodrigo não será aceito pela família no folhetim. O amor que um sente pelo outro virá à tona no momento delicado da separação de seus pais, Eva e Jonas. Embora não sejam irmãos, o clima ficará pesado por terem sido criados juntos e os parentes estarem em conflito. A situação se complicará ainda mais quando a jovem tenista descobrir que está grávida.





Assim que suspeitar da gravidez, Ana irá com Manuela a um laboratório e confirmará que será mãe. Após o baque inicial, a mocinha dirá a Rodrigo que eles precisam conversar, mas o casal se desentenderá e ela não contará nada sobre o bebê. Enquanto isso, Eva já terá descoberto que será vovó e, junto com a treinadora, Vitória, bolará um plano para não prejudicar a carreira da filha no esporte.





Vitória fará uma coletiva de imprensa informando que Ana está com uma lesão grave e se tratará fora do país, a fim de esconder a gestação. Ao saber da notícia por meio de um programa na televisão, Rodrigo se assustará e tentará falar com a amada, mas será impedido pela antiga madrasta.





Desesperado, o rapaz chegará ao aeroporto para tentar impedir Ana e gritará por ela. A jovem paralisará ao vê-lo, porém Eva não deixará os dois conversarem. Então, a garota fará a viagem. Na Patagônia, Ana e a mãe irão à agência de adoção para escolherem a que família entregarão a criança após o nascimento. No entanto, o plano não ocorrerá como o previsto.





CENAS DIFÍCEIS

Depois do parto, Ana verá sua filha e desistirá de entregar a menina para a família adotiva. Por conta disso, Eva decidirá ir ao consulado brasileiro e registrar a neta como sua filha. Enquanto isso, Rodrigo perguntará para Manuela sobre a ex-namorada, sem imaginar o que está acontecendo.





"Filmar os torneios de tênis eram as cenas mais difíceis. Lembro-me do calor escaldante na quadra de saibro, dos baldes de gelo para aliviar as dores intensas no braço. Fisicamente, não foi fácil me adaptar a este esporte em tão pouco tempo. É preciso muita técnica para usar o movimento do corpo junto com a raquete para evitar as lesões", relata Fernanda Vasconcellos.