Mineirinhos disputa, quinta temporada do The voice kids

Manu Guimarães, de 10 anos, é de Barroso, na Zona da Mata. Para ela, participar do programa é "uma grande experiência" (foto: FOTOs: GLOBO/DIVULGAÇÃO)

Lucas Mohallem, de 11 anos, mora em BH e adora os fãs que conquistou com a participação no programa: "Quando canto no The voice, não me sinto sozinho, tem muita gente ali comigo"

Depois de quase seis meses longe da telinha, os astros mirins da quinta temporada do The voice kids, na Globo, voltarão ao palco a partir deste domingo (13). O programa começou em janeiro, mas em março, devido à pandemia do coronavírus, teve que dar uma pausa. Vinte e quatro crianças participam dessa nova safra de episódios, divididos igualmente entre os times de Carlinhos Brown, Simone e Simaria e Claudia Leitte. A cantora baiana se despede do reality infantil hoje. A partir do dia 20, Mumuzinho passa a integrar o time de técnicos da atração no lugar da intérprete do hit Perigosinha.





Nesta quinta temporada, Minas Gerais está representada por Lucas Mohallem, de 11 anos, que mora em Belo Horizonte, e por Manu Guimarães, de 10, moradora de Barroso, na Zona da Mata. “É muito bom, porque você pensa: 'Eu estou representando minha cidade. As pessoas de Barroso me apoiam muito”, comemora Manu, que faz parte do time de Simone e Simaria.





“Estou preparado (para voltar a cantar no programa)! Sinto que estou representando BH mesmo. Todo mundo sempre me apoiou e estou muito ansioso para voltar”, conta Lucas. Ele revela que mantinha contato com Claudia Leitte, até então líder de seu time, pelas redes sociais. “Ela responde as minhas publicações e eu respondo as dela”. A partir do próximo domingo (20), Lucas passará a ser comandado por Mumuzinho.





Os pequenos prometem voltar com tudo para esta nova etapa. “Estou ensaiando muito. Toda quarta, desde que o programa parou, tenho aula de música e sempre treino”, garante Lucas. Ele lembra que a arte sempre fez parte de sua rotina. “Comecei a cantar com 4 anos. Mas a música sempre esteve presente na minha vida, porque meu pai cantava para a gente”.





Manu, que começou a cantar quando tinha 3 anos, também aproveitou esse período para ensaiar e se divertir. “Treinei, brinquei muito e estudei. O que mais gosto é cantar, desenhar e estudar. Gosto muito também de me maquiar”, conta. Ela revela sentir falta das pessoas que conheceu no programa. “Estou com muita saudade, principalmente dos meu amigos, técnicos e da produção. Também estou com saudade do palco do The voice”.





Para marcar a retomada do reality musical infantil, o primeiro episódio exibirá os melhores momentos da temporada hoje, às 12h45, logo após o Esporte espetacular. Por causa da pandemia e do isolamento social, algumas gravações estão sendo feitas na casa dos participantes. “A emoção é diferente. Mas, mesmo em casa ou em qualquer lugar, é bem legal. Me sinto realizado”, explica Lucas.





Na reestreia, as regras do programa foram modificadas. Agora, as eliminatórias serão divididas em dois domingos (20 e 27 de setembro). Em cada um deles, 12 crianças – quatro de cada time – irão se apresentar. Entre elas, apenas duas de cada equipe continuarão na disputa. Uma delas será selecionada pelo técnico e a outra pelo público, por meio de votação no site Gshow. “Estou com muita expectativa. Espero que eu me saia bem”, diz Lucas.





PRAIA E FÃS

Na semifinal (4 de outubro, ao vivo), haverá 12 crianças e apenas três – uma de cada equipe – poderão participar da final. Os três finalistas farão uma apresentação especial em 11 de outubro, ao vivo, e o vencedor será escolhido pelo público. “Espero que eu passe (para a final). Mas, se não passar, também já foi uma grande experiência”, declara Manu.





Para ela, uma das coisas mais legais de participar do programa foi poder conhecer a praia, ao gravar nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. “A gente faz muitos amigos (no programa), faz muita coisa legal. Foi minha primeira viagem para fora de Barroso”. Já Lucas aproveita a oportunidade para agradecer ao fãs que o apoiam. “Quando eu canto no The voice, não me sinto sozinho, tem muita gente ali comigo”.





* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro







The Voice Kids

5° temporada

Domingo, 12h45

Globo





Equipes:





Time Carlinhos Brown

Arthur Luz (Lauro de Freitas, BA)

Carol Breder (Nova Friburgo, RJ)

Karen Silva (Volta Redonda, RJ)

Kauê Penna (Rio de Janeiro, RJ)

Loren Medeiros (Cruzeiro do Sul, AC)

Luisa Martins (Taboão da Serra, SP)

Matheus Martins (Campo Grande, RN)

Sophia Marie (São Paulo, SP)





Time Mumuzinho

Analu Sampaio (Vitória da Conquista, BA)

Duda de Paula (Rio de Janeiro, RJ)

Giovana Aguilera (Nova Friburgo, RJ)

Guilherme Simões (Recife, PE)

Lívia Corrêa (Campos dos Goytacazes, RJ)

Lucas Mohallem (Belo Horizonte, MG)

Maria Eduarda Ribeiro (Fraiburgo, SC)

Victor Hugo Mendes (Goiânia, GO)





Time Simone e Simaria

Felipinho (Santos, SP)

Gusttavo Salles (Rio de Janeiro, RJ)

Hellen Sandy (Teixeira de Freitas, BA)

Manu Guimarães (Barroso, MG)

Milly Vitória (Salvador, BA)

Nattiely Rocha (Inhuma, PI)

Paulo Gomiz (São Paulo, SP)

Vinne Ramos (Manaus, AM)