Milhem Cortaz volta a gravar Amor de mãe

Matias (Milhem Cortaz) e Tracy (Leticia Isnard) engataram um romance em Amor de mãe. As gravações da novela estão sendo retomadas aos poucos (foto: Globo/Victor Pollak) Milhem Cortaz está entusiasmado com a volta das gravações de Amor de mãe, novela das 21h da Globo que foi paralisada em março por conta da pandemia do coronavírus. Embora o folhetim só retorne em 2021 e uma edição especial de A força do querer já esteja escalada para substituir Fina estampa, os trabalhos foram retomados com uma série de protocolos de segurança. O ator está na expectativa para saber o que acontecerá com o médico Matias. Na entrevista a seguir, o paulistano, de 48 anos, conta como se sentiu ao ver a novela sendo interrompida, fala sobre o que esperar de seu personagem na fase final e diz que está curioso para saber como será a vida pós-pandemia.

(foto: Estevam Avellar/globo) "Estou curioso para saber como será a vida, o retorno das atividades escolares da minha filha, o dia a dia normal de qualquer ser humano depois de tudo isso" Milhem Cortaz, ator





Como você se sentiu durante a paralisação das gravações da novela?

Fiquei arrasado. Parar o trabalho é o de menos, mas essa tragédia que está acontecendo com tanta gente... Fiquei bastante assustado. Estou tomando as medidas que posso e torcendo pelo retorno do dia a dia normal como todo brasileiro.





Mas agora já está havendo um retorno...

Sim, mas bem lento. Fiquei louco para ver meus amigos e conversar. O brasileiro gosta de beijo, de abraço, de proximidade, de calor... Nesta volta ao trabalho, acho que as coisas que fazíamos em dois meses nós faremos em quatro ou cinco.





O que esperar do Matias na fase final de Amor de mãe?

Entre trancos e barrancos, o Matias vai aprender que esse machismo estrutural existe bem forte nele. Ele é um cara legal, gente boa, família e merece uma transformação nessa fase final da novela. É um personagem simples e cheio de amor.





Como tem sido o seu isolamento social?

Esse período tem sido bastante confuso nos sentimentos. Saber lidar com isso está sendo um grande desafio. A quarentena trouxe um momento de reflexão. Estou repensando um monte de coisa. De benefício, ganhei essa proximidade que nunca tive antes de passar tantas horas junto com a minha família. Perceber que, depois de 20 anos, eu e minha esposa (Ziza Brisola) somos parceiros. A gente se dá bem, tudo corre normalmente.





Algum plano profissional, além da novela, foi diretamente afetado pela pandemia do coronavírus?

Não, mas estou curioso para saber como será a vida, o retorno das atividades escolares da minha filha, o dia a dia normal de qualquer ser humano depois de tudo isso. Quero saber quais serão as cautelas, os protocolos, se tudo voltará ao normal... Esse não saber traz um pouco de medo para todo mundo. Não faço a menor ideia de como vai ser lá pra frente.





Que lição você acha que as pessoas podem tirar deste momento difícil?

Acho que as pessoas enxergaram que a gente só funciona no coletivo. Precisamos nos ajudar, pensar no outro para sair desta enrascada. Estamos tomando atitudes para que outras pessoas possam passar por isso e não só a gente. Acho que isso é um dos grandes benefícios que a pandemia está trazendo para todo mundo, apesar de não precisarmos viver essa tragédia para aprender nada.