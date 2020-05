Dicas da Gleyce é o novo quadro de Poliana

Maria Gal vive Gleyce Soares, que estreia quadro no canal oficial de As aventuras de Poliana no YouTube (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)





O quadro Dicas da Gleyce já está no canal oficial de As aventuras de Poliana no YouTube. A trama de Iris Abravanel, exibida no SBT/Aletrosa, conta com quase 7 milhões de inscritos e mais de 2,6 bilhões de visualizações na rede social. Serão oito episódios, em que a personagem Gleyce Soares (Maria Gal) trará dicas sobre como poupar dinheiro e ter uma boa saúde financeira. No folhetim, Gleyce vive um momento importante de sua vida: acabou de entrar na faculdade de administração e está sendo apresentada a um novo mundo, o que será um estímulo para ela.





“Essa personagem me traz muitas alegrias. Primeiro porque ela é a cara da mulher brasileira e representa muitas mães solteiras, que trabalham, cuidam dos filhos e ainda assim se inspiram e vão em busca dos seus sonhos. Vê-la entrar na faculdade e ir se empoderando durante a trama, me alegra muito”, declarou Maria Gal. Na TV, Poliana é exibida de segunda a sexta, às 20h50.