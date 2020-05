Vale-tudo por um amor

Tammy (Livia Inhudes) não vai poupar maldades para conquistar Tarantino (Daniel Rangel) em Salve-se quem puder, na Globo (foto: João Miguel Júnior/globo )

Lívia Inhudes defende as ações de Tammy em Salve-se quem puder, novela das 19h da Globo que está paralisada por causa da pandemia de coronavírus. No entanto, a atriz aguarda a retomada das gravações para prosseguir dando vida à ginasta que tem como objetivo conquistar o amor de Tarantino (Daniel Rangel). Para isso, a personagem não vai poupar maldades a fim de atrapalhar o romance do rapaz com Bia (Valentina Bulc) quando o folhetim voltar ao ar.





"Eu a considero uma vilã. Desde o início imaginei que o público não iria gostar das atitudes dela, até por conta da maneira como Tammy se porta diante de seus aliados. Mas a defendo porque, quando nos sentimos ameaçados por alguém, nos defendemos e mostramos nossas garras o mais rápido possível, e eu, Lívia, faria algumas loucuras por amor, sim", confessa.





Por causa da personagem, Lívia teve que se dedicar aos exercícios físicos. Além disso, passou a fazer uma dieta com acompanhamento nutricional. E, junto com os colegas do elenco, começou a frequentar o ginásio do Flamengo, no Rio de Janeiro, para entrar de cabeça no núcleo da ginástica artística durante o período de preparação para a novela. "O impacto que a Tammy me trouxe foi de uma vida mais disciplinada. Passei a ter mais segurança sobre mim, sonhos e também muita persistência no que desejo para minha vida", afirma.