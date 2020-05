'Rainha do Nilo' em sequência de maldade

Tereza Cristina (Christiane Torloni) vai matar Marcela (Suzana Pires) na trama de Aguinaldo Silva (foto: Alex Carvalho/Globo)







Tereza Cristina (Christiane Torloni) não tem freios quando o assunto é tirania. A vilã fará mais uma vítima em Fina estampa, sucesso que está sendo reprisado na faixa nobre da Globo por causa da pandemia de coronavírus. Marcela (Suzana Pires) vai descobrir o "segredo" da vilã, após ouvir uma conversa entre Íris (Eva Wilma) e Alice (Thaís de Campos). Com a faca e o queijo na mão para tirar vantagem da perua, a jornalista tentará chantageá-la. Assim, ameaçará publicar a história na capa do Diário de Notícias – jornal onde trabalha – de que a madame é filha da empregada louca da família que a teria adotado. Porém, no final da trama, se descobrirá que o segredo é outro.





Entretanto, a patroa de Crô (Marcelo Serrado) decidirá eliminar a até então amiga. Para isso, acionará Ferdinand (Carlos Machado), a fim de simular um assalto e matar a rival. Marcela será atingida por um tiro no peito ao tentar deixar o carro da socialite.





Apesar do esforço da “Rainha do Nilo” para se livrar da chantagista, a tentativa dará errado e Marcela sobreviverá. No hospital, a jornalista começará a se recuperar quando Tereza Cristina resolve acabar com a vida da inimiga com as próprias mãos. Disfarçada com uma peruca loira e óculos, a vilã conseguirá se passar por uma enfermeira e ficará a sós com a sua vítima. Mas uma enfermeira desconfia da presença da loira misteriosa seguida da morte da paciente e investigará. No entanto, a perua também mandará Ferdinand acabar com este "obstáculo".





BONS MOMENTOS





O fim de sua personagem no folhetim foi triste, mas Suzana Pires tem boas lembranças do período em que esteve na novela de Aguinaldo Silva. "A Marcela é uma mulher ambiciosa, que passa por cima de qualquer um pra conseguir o que quer. Lembro-me com carinho de Fina estampa e da interação com o meu núcleo, que tinha a Christiane Torloni, o Marcelo Serrado e o Alexandre Nero. A gente conversava bastante nos intervalos de gravação e ríamos muito", relembrou a atriz. (Estadão Conteúdo)