Série de comédia em cartaz na Apple TV aborda as relações trabalhistas no mundo contemporâneo (foto: Apple TV /divulgação)

Los Angeles – As comédias sobre ambiente de trabalho costumam fazer sucesso – vide The office, Veep e Silicon Valley. Mythic Quest: Raven's Banquet, exibida pela Apple TV+, com nove episódios de meia hora, faz o mesmo, só que com uma empresa desenvolvedora de games.





“Todo mundo se identifica com as experiências no trabalho, mesmo que não entenda nada de games”, afirmou Megan Ganz em evento da Television Critics Association, em Los Angeles. Ganz é cocriadora de Mythic Quest com Rob McElhenney (ambos de It’s always sunny in Philadelphia).





A série mostra uma empresa de games prestes a lançar seu novo produto, o Mythic Quest: Raven’s Banquet. O criador é o egocêntrico Ian Grimm (Rob McElhenney), que tem a ajuda de C.W. Longbottom (F. Murray Abraham), conhecido escritor que não entende nada de games nem de referências pop como Star Wars, por exemplo. Brad (Danny Pudi) é o homem da monetização, interferindo na criação o tempo inteiro. O produtor executivo é David (David Hornsby), desrespeitado por todos.





EGO





As outras funcionárias têm funções de tanto destaque quanto Poppy na empresa. Jo, a recém-contratada e levemente sociopata assistente de David, foi criada especialmente para Jessie Ennis. “Quando a vimos, percebemos que era especial, mas não a atriz certa para os papéis que tínhamos. Como não queríamos perdê-la, inventamos a Jo”, afirmou McElhenney.









Rob McElhenney faz o papel do egocêntrico Ian Grimm, gênio dos games (foto: Apple TV /divulgação)

Rachel (Ashly Burch) e Dana (Imani Hakim) são testadoras do game. “O bom de não ter ‘a’ mulher na série é poder lidar com diferentes perspectivas e papéis”, afirmou Burch, famosa por fazer vozes em jogos como Final Fantasy e Fortnite. “Para nós, era importante fazer uma série realmente fiel a esse mundo e que as pessoas que jogam e amam games pudessem reagir e se sentir representadas. Acho que acertamos”, contou Burch.





INFLUENCER O lançamento do jogo Mythic Quest passa por vários percalços, de mudanças de última hora à rebelião do homem do dinheiro, passando por uma briga com o mais poderoso dos influencers de game, Pootie Shoe (Elisha Henig).





“Não fizemos graça com ele, mas com o fato de um empreendimento de um bilhão de dólares depender tanto das palavras de um adolescente de 14 anos”, comentou Ganz.





(Estadão Conteúdo)



MYTHIC QUEST: RAVEN'S BANQUET • 9 episódios • Apple TV Numa exibição para gamers, o personagem fez sucesso, revelou Ashly Burch. “As pessoas estão empolgadas em ver o universo delas numa série.” A Apple TV está apostando que vai dar certo. Tanto é que e já garantiu a segunda temporada de Mythic Quest: Raven’s Banquet.

As mulheres têm papéis importantes e variados – a dificuldade enfrentada por elas neste mundo tradicionalmente masculino é abordada. Poppy (Charlotte Nicdao) é a engenheira do jogo. “Seu ego, provavelmente, rivaliza com o de Ian, mas ela não teve muito espaço para expô-lo”, disse a atriz. “Ela não tem nenhuma insegurança e sabe que é brilhante. Então, foi divertido e empoderador interpretar essa mulher que enfrenta dificuldades similares às de outras mulheres no ambiente de trabalho, mas diz: 'Nem vem'.”