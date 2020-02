As novidades de Poliana

Sucesso do SBT/Alterosa, a novela teen As aventuras de Poliana iniciará as gravações de sua segunda fase em março. Para a nova temporada, o SBT já anunciou os novos contratados que farão parte do elenco da trama de Iris Abravanel. São 10 atores: Junno Andrade, Amanda Acosta, Marcello Airoldi, Bella Chiang, Luisa Bresser, Mariana Campolongo, Otávio Martins, Allana Lopes, Thiago Franzé e João Pedro Delfino. A novela tem direção de Ricardo Mantoanelli. Conheça a seguir os atores e seus personagens:

(foto: Fotos: SBT/divulgação )



Bella Chiang

Personagem: Song Park

Menina coreana da sala de Poliana, transferida para a escola Ruth Goulart nesse ano.

Luisa Bresser

Personagem: Helena Rogatto

Filha mais velha do casal Marcos e Eugênia. Inteligente e bonita, mas um pouco arredia e rebelde.





Mariana Campolongo

Personagem: Chloe Rogatto

Filha mais nova de Marcos e Eugênia. É mais próxima do irmão, Pedro, com quem apronta travessuras de vez em quando, influenciada pelo mesmo.





Otávio Martins

Personagem: Pedro Rogatto

Filho do meio de Marcos e Eugênia. Muito alegre e esperto. Completamente extrovertido e divertido.

Marcello Airoldi

Personagem: Davi Rogatto

Médico por vocação, impulsivo por natureza. Um idealista que não mede esforços para ajudar o próximo.





Amanda Acosta

Personagem: Eugênia Rogatto

Esposa de Marcos. Uma mulher muito inteligente e organizada, até demais às vezes.





Junno Andrade

Personagem: Renato Araujo

Charmoso, bonitão e gente fina, é um talentoso musicista que canta muito bem e toca diversos instrumentos.





Allana Lopes

Personagem: Celeste Silva

Jovem bonita e misteriosa, que chega na comunidade à procura de uma mulher chamada Laura.





Thiago Franzé

Personagem: André Siqueira

Sobrinho-neto de Dona Branca. Charmoso e bonito, mas prepotente e machista.





João Pedro Delfino

Personagem: Pinóquio

Construído a partir do boneco de madeira de Richard, Pinóquio toma vida quando é roubado de Otto e religado por Roger, Waldisney e Violeta.