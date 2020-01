Otávio di Toledo relembra os melhores momentos do 'Viação Cipó'

Otávio di Toledo é atração de hoje na Alterosa (foto: Leandro Couri/EM)

Viação Cipó vai reprisar alguns programas do ano passado. Tanto no sábado, às 8h, quanto no domingo, às 10h, o telespectador poderá rever os passeios mais interessantes que Otávio di Toledo fez ao longo de 2019. Hoje (5), ele mostra Porto Seguro, na Bahia. Marco do descobrimento do Brasil, a cidade histórica atrai turistas de todo o país – sobretudo mineiros. O Viação Cipó vai ao ar às 10h, na TV Alterosa.





Casamentos inspiradores





Nova série do Lifetime, Casamentos inspiradores estreia na terça (7), às 21h. O programa acompanha o badalado cerimonialista David Tutera enquanto entrega a festa dos sonhos para oito casais, protagonistas de histórias inspiradoras de romance e sobrevivência. No primeiro episódio, os noivos Krista e Redmond são a atração. O médico Redmond, que perdeu a perna no Afeganistão, conheceu Krista, bombeira em Los Angeles, durante uma competição esportiva. Os dois, que se dedicam a ajudar as pessoas, planejam uma celebração inesquecível.



(foto: João Cotta/divulgação)





Talentos mirins soltam a voz





Começa neste domingo outra edição de uma das atrações mais queridas dos telespectadores, o The voice kids. Na quinta temporada, talentos de 9 a 14 anos serão guiados pelos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone & Simaria (foto). O programa começa com a fase de audições às cegas. Nessa etapa, os participantes se dividem em três times – com 24 jovens cada. A apresentação ficará a cargo de André Marques, enquanto Thalita Rebouças é responsável pelos bastidores. O The voice vai ao ar às 12h45, na Globo.





Alceu Valença é tema de filme





Na segunda-feira (6), o Canal Curta! exibe Alceu Valença — Na embolada do tempo, documentário sobre os bastidores da maratona de shows do pernambucano ao longo de 2018, além de sua vasta produção musical. Alceu fala de seu passado, da carreira e das mazelas do mundo. Produzido pela TVZero, o longa foi dirigido por Paola Vieira (de As incríveis artimanhas da Nuvem Cigana) e vai ao ar às 22h30.





Folia de reis na TV Brasil





Amanhã (6) é hora de desmontar a árvore de Natal. Mais que isso, é Dia de Reis. A TV Brasil apresenta o documentário Folia de reis neste domingo (5), às 13h30. O filme destaca a celebração da cultura popular que mescla valores como promessa, devoção, fé e tradição. O público poderá acompanhar bastidores dos festejos, danças e entrevistas com pesquisadores e devotos. Participam da atração os mestres José do Nascimento Gabriel e José Henrique Silva, o palhaço Ronaldo Silva, a historiadora Cascia Frade e o artista plástico Edson Felipe Machado, entre tantos anônimos que mantêm viva a tradição.





ON





Entra ano e sai ano, o reality Keep up with the Kardashians, que retrata o cotidiano de Kim, Khloe e família, é um sucesso de audiência e faturamento. Não é à toa que o programa está na 17ª temporada.





OFF





Ninguém questiona o talento e o carisma de Fátima Bernardes, mas os quadros do Encontro são uma grande bobagem. Alguns chegam a ser constrangedores, como aquele em que convidados têm de descobrir a música oculta no quadro de palavras.