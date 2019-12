Reforços em Poliana

O jovem ator Gabriel Muller, que fez a série infantojuvenil Z4 no SBT/Alterosa, entrará para o elenco de As aventuras de Poliana. Aliás, agora que foi anunciado que a trama de Iris Abravanel terá nova temporada, o elenco terá reforços. Outra atriz contratada é Bella Chiang (foto), que se destacou no seriado Escola de gênios, no Gloob.

Chacrinha de volta a Globo

A trama, dirigida por Andrucha Waddington, mostrará o personagem desde o momento em que larga a faculdade de medicina para trabalhar como locutor de rádio até se transformar num dos apresentadores mais famosos do país. O filme Chacrinha: O velho guerreiro (2018) vai virar minissérie em quatro episódios na Globo e terá cenas inéditas. Eduardo Sterblitch, o protagonista quando jovem (foto), vai costurar a narrativa, que ganhará registros de arquivo do rádio, do início da TV, das chacretes, do Tropicalismo, da censura etc. Na fase adulta, ele é interpretado por Stepan Nercessian. A estreia será em 14 de janeiro.

Música no réveillon

O Canal Bis exibe no dia 31 vários especiais de música na noite da virada. A programação começa às 18h, com Eric Clapton: Uma vida em 12 compassos, documentário que contextualiza o papel de Clapton na música contemporânea e na história. Às 20h15 vai ao ar Elton John – The nation’s favorite song, produção inédita e exclusiva que reúne seus célebres fãs, como Chris Martin, Ed Sheeran, Sting, Rod Stewart e Boy George, para selecionar um ranking com as 20 melhores músicas já gravadas pelo astro. Fechando a noite, às 23h, o vencedor do Grammy, Will.I.Am, comanda animada apresentação no lendário Royal Albert Hall, em Londres. O espetáculo conta com a participação do Black Eyed Peas e outros convidados.

Ator mineiro está em Salve-se quem puder

O ator mineiro Daniel Satti (foto) será o personagem Donato na nova trama global Salve-se quem puder, que estreia no fim de janeiro. Na história de Daniel Ortiz, que vai substituir Bom sucesso, o personagem promete aprontar das suas. O último trabalho de Satti na Globo foi o Viriato Prazeres, em Novo mundo (2017). No currículo do ator também os folhetins Os dez mandamentos, Pecado Mortal e Caminhos do coração, que está sendo reprisada na Record. No SBT/Alterosa, ele participou do sucesso Carrossel.

Milena Toscano ganha programa

Discovery Home & Health acaba de anunciar sua primeira novidade para 2020. Chá dos sonhos – Lá vem o bebê, série que estreia no fim de janeiro, terá apresentação da atriz Milena Toscano e Andrea Guimarães, a mais conhecida organizadora das festas infantis do Brasil. Milena, que engravidou durante As aventuras de Poliana, no SBT/Alterosa e deixou a novela para dar à luz ao primeiro filho, João Pedro, vai embarcar numa jornada emotiva para entender melhor a gravidez, as expectativas e ansiedades de cada mãe. Enquanto isso, Andrea faz sua mágica acontecer durante os preparativos da festa, com direito a contratempos, dúvidas e desafios.





ON - Mesmo com pouca idade, Sophia Valverde brilha como gente grande. No ar na reprise de Cúmplices de um resgate, quando tinha 10 anos, e como a protagonista de As aventuras de Poliana, aos 14, ela mostra toda o seu talento no SBT/Alterosa.





OFF - É verdade que a novela das 20h passou a ser novela das 21h há muito tempo. Mas daí a trama terminar às 22h30, 23h, é um pouco demais.