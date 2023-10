442

fotos de Iphone reprodução





A Apple chamou a atenção do mundo com o lançamento do iPhone 15 no começo de setembro. Mas outros modelos se destacaram no Brasil após a estreia da nova geração: o iPhone 11, iPhone 12 e o iPhone 13. É o que mostra um estudo da Tunad, plataforma de Inteligência de Mídia, com base nos termos mais procurados no Google entre os dias 12 e 18 de setembro de 2023.





O levantamento avalia os modelos com o maior volume de busca desde o iPhone 6. Na liderança, o iPhone 11 vigora como a edição mais procurada no Google, com 741 mil pesquisas. O iPhone 13 vem na sequência com uma pequena diferença no resultado: 728 mil buscas.





O iPhone 12 também se encontra no pódio. Mas com uma leve queda no interesse em relação aos demais: o celular teve 586 mil pesquisas. Já o iPhone 15, recém-lançado, é o sexto mais procurado entre os brasileiros, com 366 mil buscas.





Confira o ranking na íntegra:

2. iPhone 13: 728 mil buscas;





3. iPhone 12: 586 mil buscas;





4. iPhone 14: 451 mil buscas;





5. iPhone XR: 375 mil buscas;





6. iPhone 15: 366 mil buscas;





7. iPhone SE: 170 mil buscas;





8. iPhone 8: 141 mil buscas;





9. iPhone X: 129 mil buscas;





10. iPhone 7: 93 mil buscas;





11. iPhone XS: 75 mil buscas;





12. iPhone 6: 46 mil buscas





Como o estudo é realizado?





A plataforma da Tunad utiliza as buscas no Google como parte de seus indicadores de desempenho (KPIs). A startup possui uma API com o Google que traz minuto a minuto as palavras-chave que são cadastradas dentro da plataforma. Essa integração permite avaliar uma estimativa do interesse e o comportamento de busca do público em relação às marcas e temas pesquisados.





Foi realizado um monitoramento das palavras-chave relevantes, para registrar o volume de buscas. A análise das tendências de pesquisa incluiu a identificação de picos, quedas e variações significativas no volume de buscas ao longo do período. A análise do aumento e da queda das pesquisas de um período para o outro envolveu a comparação dos números de buscas, com o cálculo das variações percentuais para quantificar as mudanças e identificar tendências gerais ao longo do período.





Acesse o estudo: bit.ly/48wBBd4 (em pdf)

