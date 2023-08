442

A nova aventura do herói bigodudo apresenta mecânicas únicas que surpreenderam os fãs da série de jogos Reprodução/Nintendo

A empresa japonesa de videogames Nintendo realizou, nesta quinta-feira (31/8), uma transmissão especial da Nintendo Direct, que revelou mais detalhes do embate mais recente entre os Mario e Bowser no novo título da franquia: Super Mario Wonder. Detalhes sobre a jogabilidade, mecânica e enredo animaram os fãs para o lançamento previsto para 20 de outubro.





O jogo será em 2D, empregando o deslocamento lateral visto em boa parte de outros títulos da franquia. Contudo, as ‘wonder flowers’ ou flores fenomenais, são novas adições que podem transformar a gameplay. As flores, além de interagirem com o jogador ao longo das fases, podem desencadear eventos que alternam para a visão de cima para baixo, inclinam o terreno, fazem o personagem flutuar pelo espaço ou cair das nuvens, transformam o jogador em inimigos, entre outros eventos.

Na história do jogo, um novo reino é apresentado: o ‘Flower Kingdom’ ou Reino Flor. Príncipe Florian é o responsável pelo comando deste novo local que logo tem a paz tomada por Bowser, que se funde com o castelo do reino, utilizando o poder de uma flor fenomenal.





Super Mario Wonder terá também uma grande variedade de personagens que contará com: Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toads (azul e amarelo), Yoshis (verde, vermelho, amarelo e azul), Toadette e Nabbit. Eles poderão interagir em diferentes modalidades de jogos online e multiplayer que também serão incluídas.

Os super-poderes foram um grande atrativo para os fãs da franquia Mario, que celebraram a volta clássica da flor de fogo, mas também se entusiasmaram com os novos potenciadores. Bolha, broca e maçã elefante chamaram bastante atenção, principalmente a última que tem como função transformar o personagem em um elefante que, com sua tromba, pode transportar água e tirar inimigos do caminho.

A coisa q mais amei de longe no Mario Wonder é q vão voltar com tudo com novos power ups



O q mais me deixou empolgado é poderes como esse do Drill Mario q eram do Galaxy voltarem a dar as caras pic.twitter.com/ZvvV8FMhsx %u2014 K%u0332%u0305%u0454%u0332%u0305%u044F%u0332%u0305%u03C5%u0332%u0305v%u0332%u0305i%u0332%u0305%u043C%u0332%u0305 (@Keruvim__) August 31, 2023

Esqueçam Starfield

Esqueçam Zelda TotK

Esqueçam Baldur's Gate3



O GOTY 2023 pintou hoje, e ele se chama Super Mario Bros. Wonder pic.twitter.com/c4PEHDcsn6 %u2014 %u2661%u4E61atuu #Starfield (@atuhru) August 31, 2023

A Nintendo conseguiu de novo!



Quantas inovações, quantas mecânicas novas, cada minuto da Direct uma coisa diferente, eu não estava Hypado pra esse jogo, agora digo que esse jogo vai fazer muito barulho!



Que ano pra ser Gamer, que ano que cada mês sai uma Bomba %uD83D%uDCA3#MarioWonder pic.twitter.com/YvW4NJ3Npl %u2014 Brunno Fast - Blasphemous II / Street Fighter 6 (@brunno_fast) August 31, 2023

Edição especial do Nintendo Switch

O design exclusivo do Nintendo Switch OLED foi revelado nesta quinta-feira (31/8) juntamente com detalhes do novo jogo Reprodução/Nintendo

Juntamente com Super Mario Wonder, uma edição especial Nintendo Switch OLED também será lançada em comemoração ao jogo no dia 6 de outubro. O console será todo em vermelho e terá detalhes remetentes ao título.