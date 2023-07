442

Conforme o Ministério das Comunicações, Minas Gerais teve a maior quantidade de liberações Arte/Agência Brasil O Ministério das Comunicações anunciou nesta quarta-feira (26/7) que a infraestrutura para o 5G poderá ser instalada em mais 102 municípios em 17 estados brasileiros a partir de 31 de julho. A decisão foi comunicada durante a reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

“Existe um cronograma do leilão a ser cumprido, mas estamos construindo um caminho junto com as operadoras para antecipar essas entregas. A meta estabelecida para o primeiro semestre de 2023 foi alcançada antes da data limite e mais de 30% dos municípios brasileiros já estão aptos para instalação da infraestrutura 5G”, explicou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, via assessoria.

Conforme o ministério, Minas Gerais teve a maior quantidade de liberações, com 22 municípios. Na sequência estão Rio Grande do Sul (19), Santa Catarina (13), Mato Grosso do Sul (7), Paraíba (6), Espírito Santo (6), Paraná (5), Rio Grande do Norte (5), Rio de Janeiro (4), Mato Grosso (4), Maranhão (2), Pernambuco (2), Ceará (2), Pará (2), Bahia (1), São Paulo (1), e Tocantins (1).

O edital do Leilão do 5G também garantiu investimento das operadoras vencedoras para distribuição de kits para recepção aos cadastrados no CadÚnico – lista de beneficiários dos programas sociais do Governo Federal.

No entanto, a liberação da faixa não implica na instalação imediata das redes do 5G nas localidades, pois, de acordo com o edital, os compromissos estão programados para vencer a partir de 2025. Logo, a instalação antecipada das estações 5G depende do planejamento e interesse de cada prestadora.

Veja a lista de cidades que receberam liberação para tecnolgia 5G BA Alagoinhas CE Camocim CE Canindé ES Alegre ES Aracruz ES Ibiraçu ES João Neiva ES Itapemirim ES Marataízes MA São Bento MA São Vicente Ferrer MG Bicas MG Goianá MG Tiradentes MG Catas Altas da Noruega MG Itaverava MG Santana dos Montes MG Barbacena MG Ibertioga MG Santa Rita de Ibitipoca MG Antônio Carlos MG Diamantina MG Cascalho Rico MG Alpinópolis MG São José da Barra MG Vargem Bonita MG Pouso Alegre MG Cachoeira de Minas MG Conceição dos Ouros MG Guarda-Mor MG Paracatu MG Vazante MG Varginha MS Ribas do Rio Pardo MS Água Clara MS Brasilândia MS Paraíso das Águas MS Jateí MS Juti MS Sonora MT Itiquira MT Diamantino MT Nortelândia MT Sinop PA Altamira PA Salinópolis PB Barra de Santana PB Ingá PB Itatuba PB Itabaiana PB Pilar PB Mogeiro PE Arcoverde PE Serra Talhada PR Antonina PR Paranaguá PR Guaraqueçaba PR Pato Branco PR Toledo RJ Macuco RJ Cambuci RJ São José de Ubá RJ São Francisco de Itabapoana RN Canguaretama RN Espírito Santo RN Jundiá RN Passagem RN São Pedro RS Torres RS Capão da Canoa RS Osório RS Imbé RS Tramandaí RS Encantado RS Muçum RS Roca Sales RS Bom Retiro do Sul RS Colinas RS Cruzeiro do Sul RS Doutor Ricardo RS Estrela RS Fazenda Vilanova RS Imigrante RS Teutônia RS Vespasiano Corrêa RS Westfália RS Arroio do Meio SC Araranguá SC Sombrio SC Ipira SC Piratuba SC Laguna SC Tubarão SC Braço do Norte SC Capivari de Baixo SC Gravatal SC Imaruí SC Jaguaruna SC Pescaria Brava SC Imbituba SP Barretos TO Pequizeiro