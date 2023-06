Meta bloqueia notícias no Canadá em resposta à nova Lei de Notícias Online

442

Essas decisões vêm na esteira de protestos da mídia canadense (foto: Reprodução)



Nesta quinta-feira (29), a Alphabet, controladora do Google, anunciou que excluirá links de notícias em suas ferramentas disponíveis no Canadá. Esta medida é uma resposta à recente aprovação da Lei de Notícias Online pelo Senado canadense, conforme relatado pela agência Reuters. A nova lei exige que as plataformas de mídia social paguem aos veículos de comunicação pelo conteúdo que é compartilhado em seus serviços.









Leia: Google impede acesso a notícias no Canadá em teste de resposta a projeto de lei "Com a implementação da lei, seremos obrigados a retirar os links de notícias de nossos produtos: Buscador, Google News e Discover, disponíveis no Canadá", comunicou a Alphabet.





A Meta, empresa que controla o Facebook e o Instagram, também confirmou a restrição de acesso a conteúdos jornalísticos em suas plataformas. Essas decisões vêm na esteira de protestos da mídia canadense, que exige uma regulamentação mais rigorosa das empresas de tecnologia.









"As empresas de mídia social podem desempenhar um papel fundamental no apoio à produção de notícias e informações confiáveis", declarou o parlamento canadense durante os debates.





Antes de tomar essa decisão, o Google chegou a experimentar a restrição de acesso a notícias para alguns usuários canadenses antes da lei ser aprovada. A empresa disse que procuraria dialogar com o governo para encontrar uma possível solução. No entanto, até o momento, o governo federal do Canadá negou as propostas de alterações, de acordo com a Reuters.