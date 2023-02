Google impede acesso a notícias no Canadá em teste de resposta a projeto de lei

O Google bloqueou o acesso a alguns sites de notícias do Canadá como parte de um teste para responder ao projeto de lei que prevê obrigar os gigantes da internet a pagarem pela difusão de conteúdo de meios locais, confirmou a empresa nesta quinta-feira (23).



O acesso restrito aos portais de notícias começou no início deste mês e terá efeito por cinco semanas, afetando 4% dos usuários do buscador no Canadá, disse a companhia.



O Google "testa de forma breve potenciais respostas no produto" à normativa conhecida como Lei de Notícias On-line, disse o porta-voz do Google, Shay Purdy, à AFP.



O texto foi introduzido em abril e está sendo discutido atualmente no Senado.



"Realizamos milhares de testes todos os anos para avaliar qualquer mudança potencial nas buscas", acrescentou Purdy.



O texto tem como objetivo ajudar o setor de editores de notícias no Canadá e que, segundo o ministro de Patrimônio, Pablo Rodriguez, "está em crise".



Por sua vez, o Google e outros gigantes da internet, como a matriz do Facebook Meta, criticaram o projeto como excessivo.



Mais de 450 sites de notícias fecharam no Canadá desde 2008, enquanto as plataformas digitais vão ganhando espaço. A imprensa acusa o Google e a Meta de lucrar com seus conteúdos por meio de publicidade.



A nova lei exigiria que os gigantes tecnológicos fizessem acordos comerciais justos com os meios de comunicação canadenses pelas notícias e informações compartilhadas em suas plataformas.



