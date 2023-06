Meta suspende política de desinformação sobre a COVID-19

442

Durante o período entre outubro e dezembro de 2021, a Meta derrubou aproximadamente 1,3 bilhão de contas falsas e removeu mais de 12 milhões de publicações sobre a Covid-19 e as vacinas (foto: ALAIN JOCARD) A Meta anunciou na sexta-feira (16/6) a suspensão global de sua política que visa conter a disseminação de desinformação sobre a COVID-19 no Facebook e Instagram. No entanto, a medida continuará vigorando nos países que ainda enfrentam uma declaração de emergência de saúde pública. A empresa seguirá eliminando conteúdos que infrinjam suas normas acerca de desinformação relacionada ao coronavírus.

Durante o período entre outubro e dezembro de 2021, a Meta derrubou aproximadamente 1,3 bilhão de contas falsas e removeu mais de 12 milhões de publicações sobre a COVID-19 e as vacinas, as quais foram sinalizadas como desinformação por especialistas de saúde global. A empresa consultou seu conselho de supervisão independente em julho do ano passado para discutir possíveis mudanças em sua abordagem, considerando a melhoria das fontes autênticas de informação e a crescente conscientização sobre a pandemia.





Em um comunicado oficial, a Meta declarou: 'Estamos consultando especialistas em saúde para entender quais alegações e categorias de desinformação podem continuar a representar esse risco'. Vale lembrar que o Twitter também interrompeu sua política de desinformação relacionada ao COVID-19 no início de novembro.





A notícia em questão é importante para o público, pois mostra a evolução das políticas das redes sociais em relação à desinformação sobre a pandemia e as ações tomadas pelas empresas para combater essa situação.