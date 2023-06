Ex-executivo da Samsung é indiciado por roubo de informações secretas

442

Ex-funcionário é acusado de ter roubado plantas das fábricas da Samsung. (foto: Jung Yeon-je/AFP)

O Ministério Público coreano informou que um ex-executivo de 65 anos do grupo sul-coreano Samsung foi indiciado sob suspeita de roubo de informações secretas da empresa. Ele teria utilizado tais informações para estabelecer uma fábrica de semicondutores em Xian, na China. A identidade do suspeito não foi revelada.









As autoridades estimam que o valor dos documentos roubados chegue a quase 300 bilhões de wons (236 milhões de dólares, 1,15 bilhão de reais). O suspeito está detido em uma penitenciária na região de Seul e foi formalmente acusado na segunda-feira, conforme informado por um porta-voz do Ministério Público.





Com 28 anos de experiência nas maiores empresas do setor, o ex-executivo é considerado um dos principais especialistas do país na produção de semicondutores. Além dele, outras seis pessoas que trabalhavam sob suas ordens e são suspeitas de envolvimento no roubo também foram indiciadas.





Segundo o comunicado do Ministério Público, este é um 'crime grave' que poderia causar um impacto negativo significativo na segurança econômica sul-coreana. Vale lembrar que o setor de semicondutores representou 16,5% das exportações do país em 2022.