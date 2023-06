'Starfield': internet elogia visual do jogo e aguarda estreia

442

LINDO! Trailer inédito do novo Starfield com a história, gameplay em sua máxima perfeição.pic.twitter.com/45iPFr7rzF %u2014 Nação Marvel * LN (@NacaoMarvelLN) June 11, 2023

Dos mesmos criadores de "The Elder Scrolls: Skyrim" e "Fallout’" o jogo "Starfield" ganhou um novo trailer neste domingo (11/6), durante o Xbox Games Showcase, evento dos estúdios e parceiros da Microsoft.Os produtores do game também divulgaram vídeos de uma gameplay de 45 minutos. A prévia criou boas expectativas nas redes sociais, que aguardam ansiosas o lançamento no dia 6 de setembro.

"Starfield" é um RPG de ficção científica, que permite que o jogador crie o personagem que quiser e explore com grande liberdade os cenários da história, em uma jornada para descobrir um mistério da humanidade. O game é produzido pela Bethesda Game Studios.

Durante a demonstração, os desenvolvedores mostraram alguns dos planetas que os jogadores poderão visitar, algumas cidades do game e a tripulação amiga do protagonista.O personagem principal também terá uma grande capacidade de personalização: além da aparência, vai ser possível escolher opções do passado, o que influenciará momentos durante a trajetória. Todas as partes da nave espacial também serão personalizáveis.

Cheio de batalhas espaciais, o game vai permitir combater naves inimigas, invadir e dominar as tripulações, além de conseguir novas embarcações para o jogador. Tudo isso com visual tecnológico e um gráfico de alta qualidade.

Apesar de só ser lançado no dia 6 de setembro, os jogadores já podem reservar 'Starfield' (foto: Reprodução )

Por conta disso, a internet se animou para a chegada do novo jogo. "Até uma galera que antes tava meio com o pé atrás com o Starfield estou vendo dar uma animada agora, Todd Howard fez seu trabalho direitinho, mas agora é entregar o que prometeu", comentou um perfil.

"Tudo em Starfield transpira epicidade e grandiosidade. Quem precisa do Game of The Year quando se tem Starfield", comemorou outro.



Veja as reações:

tô até agora tentando assimilar tudo que foi passado na apresentação de Starfield



a sensação de grandiosidade que esse jogo passa é ABSURDA!



estamos prestes a ver o melhor trabalho feito pela Bethesda. o evento me hypou MUITO!



se sair direitinho, vai brigar bastante pelo GOTY! pic.twitter.com/HbaQJ0wwG7 %u2014 Colucci (@colucci_up) June 11, 2023

Starfield



2022 / 2023



Adiar, fez muito bem para o jogo. pic.twitter.com/JenlMcBz6Z %u2014 EverTroll (@_evertroll) June 11, 2023

Vi tudo sobre o Starfield com mais calma agora. Acho que fui convencido a dar uma chance, realmente é um dos jogos mais ambiciosos de todos os tempos



Vai ser igual Skyrim, que mesmo depois anos ainda terá coisa inédita sendo descoberta nele



Só tenho receio com os mil planetas pic.twitter.com/K6YrY64h1H %u2014 Molan (@molantpk_) June 11, 2023

a customização de naves em Starfield vai ser INSANA! Namoral, esse jogo não pode ser real.



E pelo que eles falaram, cada peça afeta na performance da nave. Peças que permitem vc viajar para sistemas mais longes e tal. INSANO! pic.twitter.com/X43qmnnCs2 %u2014 alex #Fable (@alexzitoooo) June 11, 2023



O RPG vai ser lançado para computador e Xbox Series X/S. Já é possível fazer a reserva do game em https://bethesda.net/pt/game/starfield e ter acesso cinco dias antes do lançamento.