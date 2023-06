Trailer de novo 'Mortal Kombat' é apresentado e deixa fãs em 'polvorosa'

442

%uD83D%uDEA8 MÁGICO: Confiram a incrível e primeira gameplay oficial de Mortal Kombat 1.



pic.twitter.com/zRTgSgyJTj %u2014 Mortal Kombat Brasil (@MK11BR) June 8, 2023

Os amantes de videogames estão em polvorosa com a primeira prévia de "Mortal Kombat 1". O jogo ganhou o primeiro trailer em gameplay, exibido nesta quinta-feira (8/6) durante o Summer Game Fest, evento anual que traz grandes lançamentos da indústria.Com muito sangue e uma ótima qualidade gráfica, o jogo introduz a nova linha temporal da série. O trailer foi o suficiente para que o nome do game fosse parar nos assuntos mais comentados das redes sociais.

Entre os personagens famosos que voltam para o 'Mortal Kombat 1' estão Sub-Zero e Scorpion (foto: Reprodução)

Alguns personagens da franquia já conhecidos pelo público apareceram no trailer, como Sub-Zero e Scorpion, que agora são irmãos e possuem uma dinâmica diferente dos jogos anteriores.No entanto, o game não traz apenas nostalgia. 'Mortal Kombat 1' também apresenta um novo sistema de jogabilidade, chamado 'Kameo Fighters'.O recurso permite que, durante um combate, o jogador possa chamar um lutador aliado. Mas, diferente do que é feito em sistemas parecidos, o usuário poderá escolher esse novo personagem a partir de uma lista à parte do elenco principal de lutadores.

Leia também: OpenAI defende ausência de regulamentação para startups menores em IA

Apesar de terem de esperar até 19 de setembro para o lançamento do novo 'Mortal Kombat', os jogadores já estão animados – apesar de a qualidade gráfica ter deixado o público dividido.



"gostei muito, óbvio que algumas coisas ainda serão polidas, mas o gameplay parece estar muito gostosinho", comentou um perfil. "Muita gente nos comentários questionando os gráficos tipo como assim o jogo ta muito mais lindo que o MK11, mas assim, indiscutível!!", pontuou outro.



Veja as reações:

A partir de hoje, este perfil ficará no hype de Mortal Kombat 1. pic.twitter.com/EoyrFsRWCL %u2014 Petit Abel %uD83C%uDFA8 (@petitabell) June 8, 2023

Spider man 2, Final fantasy 16, Diablo IV, Final Fantasy 7 Rebirth, Mortal Kombat 1 ....

Da onde eu vou tirar dinheiro pra tanta coisa, Jesus, em ti confio %uD83E%uDD27 %u2014 Lucas Cabral %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 (@Lucas_Souza021) June 8, 2023

KENSHI FAZENDO SEU COMEBACK EM MORTAL KOMBAT 1 %u2014 %uD835%uDD98%uD835%uDD86%uD835%uDD87%uD835%uDD97%uD835%uDD8E%uD835%uDD93%uD835%uDD86%u2076%u2076 (@MonsterVergil) June 8, 2023

mortal kombat 1 ta tao lindo, pena q nasci com dedos pra jogar jogo de luta %u2014 Scobers nao comenta (@Pablitinhoo_) June 8, 2023

Mortal Kombat 1 tá me passando muito uma vibe meio filme de artes marciais dos anos 80/90, igual os primeiros Mks me passavam. Curti demais!#MortalKombat1 https://t.co/xSm5TBVlsM %u2014 Nathan Antunes (@NathanAntunes22) June 8, 2023



'Mortal Kombat 1' será lançado nas plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. A pré-venda já está disponível pelo site: https://www.mortalkombat.com/pt-br