Ouro Preto recebe festival de programação de games com programação gratuita

O evento contará com oficinas gratuitas de programação e game design para os alunos da rede pública local de ensino, além de shows com as bandas Far From Alaska , Remobília (dos ex-integrantes do Móveis Coloniais de Acaju), Abreu Project e Canto de Jotun. Toda a programação é gratuita e acontecerá em diversos pontos do município.

Ouro Preto e a tecnologia

De acordo com um levantamento feito pela Valin, hoje, em Ouro Preto, existem cerca de 350 crianças e adolescentes, de 8 a 16 anos, que estudam algo relacionado à game design ou programação. A tecnologia é atualmente o terceiro maior segmento econômico do PIB ouropretano.

Tendo esse dado em mãos, Kelson Douglas, co-fundador da comunidade, falou sobre a ideia do evento, de trazer um público mais jovem para eventos de startups: ‘Nós percebemos que quando tentamos atrair o público mais jovem para os nossos eventos ligados às startups, a galera não costuma se ver naquele universo e, muitas das vezes, nem sabe ao certo o que é uma startup.’

Kelson falou também sobre como surgiu a ideia de trazer a temática de produção dos games para o evento: ‘quando o assunto são os games, todo mundo tem instalado algum joguinho no celular e até se vê, no futuro, como produtor ou produtora de jogos digitais. Daí que veio a ideia de fomentar ainda mais o segmento de inovação local através da produção de games.’

O evento contará com a presença de nomes renomados no mundo da tecnologia para ministrar palestras e painéis, como João Brant (produtor do premiado game Dandara), Ronaldo Gazel (especialista em Metaverso), Pâmela Dias (do Porto Digital, de Recife), Alexandre Oliveira (professor especialista em gamificação, da Una), entre outros.