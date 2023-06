Redes sociais comemoram anúncio de novo jogo 2D do Sonic

442

Get ready for Sonic Superstars, arriving Fall 2023! pic.twitter.com/u3xsiuYtA2 %u2014 Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) June 8, 2023

A Sega prometeu revolucionar a experiência dos jogos clássicos do Sonic. Segundo o trailer que a empresa anunciou no Summer Game Fest, nesta quinta-feira (8/6), o novo game do ouriço azul vai mexer com a nostalgia das gerações passadas, mas trazer elementos visuais e auditivos para conquistar os mais jovens.'Sonic Superstars' também vai contar com a opção multiplayer, em que até quatro pessoas poderão jogar simultaneamente.





Ainda sem data de estreia, Sonic Superstars deve custar R$ 299 no Brasil (foto: Reprodução / SEGA)

Ainda sem data confirmada de estreia – a Sega informou apenas que será lançado no outono de 2023 do hemisfério norte –, os fãs já criaram expectativas com o teaser. O vídeo dá alguns detalhes sobre o game, como a mecânica clássica de corrida dos jogos clássicos de Sonic, mas com um visual muito mais bonito.

O jogo se passa em North Star Islands, um lugar fictício, com ambientes jamais vistos, criaturas enormes e muitas aventuras emocionantes e misteriosas. O novo game emula os clássicos em 2D do Sonic com novas zonas, música, jogabilidade e visuais UHD modernos possíveis apenas com gráficos 3D. Os movimentos, a física e controles agradam aos fãs recentes e antigos.





A grande novidade é o modo 'multiplayer' para até quatro jogadores, permitindo que os gamers joguem sozinhos ou cooperativamente com amigos. Os recursos visam superar 'Sonic Mania', o último jogo 2D da franquia, lançado em 2017.

"ISSO ME ATACOU A NOSTALGIA! Por favor, seja bom como o Sonic mania foi", comentou um perfil. "É um Sonic 2D clássico NOVO. Eu vivi o bastante pra ver um Sonic 2D clássico NOVO. Sem fases velhas, tentando criar mecânicas novas, EVOLUINDO A FÓRMULA, COM O RETORNO DE NAOTO OHSHIMA. Minha cabeça não tá processando isso, simplesmente não tá", elogiou outro.

E tem quem está tão animado, que nem se importa em fazer várias publicações sobre o jogo. "Tô nem aí, vou fazer um milhão de tweets por minuto, porque Sonic superstars parece que tá muito brabo e eu quero muito falar sobre esse jogo e como ele parece estar incrível, então olhem essa render magnífica do Sonic", disse um internauta empolgado.



Veja mais comentários:

Cara, eu tô muito feliz.

É um Sonic 2D clássico NOVO. Eu vivi o bastante pra ver um Sonic 2D clássico NOVO.



Sem fases velhas, tentando criar mecânicas novas, EVOLUINDO A FÓRMULA, COM O RETORNO DE NAOTO OHSHIMA.



Minha cabeça não tá processando isso, simplesmente não tá. pic.twitter.com/0A3XuluG5J %u2014 geno (@geno__td) June 8, 2023

ISSO TÁ PERFEITO SEGA: Foi anunciado ainda para esse ano "Sonic Superstars", novo plataforma 2D de Sonic e seus amigos trazendo uma experiência multiplayer com até 4 jogadores e gráficos lindinho demais! Sai para Nintendo Switch e demais plataformaspic.twitter.com/x9JcOBqide %u2014 Daniel #UltraNPodcast Reenlsober %uD83D%uDC7E (@danielreen) June 8, 2023

CARA EU TÔ VENDO UMA EVOLUÇÃO DA FÓRMULA CLÁSSICA DE SONIC LANÇAR BEM DIANTE DOS MEUS OLHOS



NÃO É UM "vamos fazer exatamente o que os antigos faziam" IGUAL O MANIA, ELES REALMENTE ESTÃO TENTANDO COISAS NOVAS



QUE ALEGRIA PORRA PQP pic.twitter.com/cVN8hdQ4Ni %u2014 geno (@geno__td) June 8, 2023

É isso SEGA! Isso! Deixa Sonic ser Sonic e pronto! Que coisa lindaaaaa pic.twitter.com/qHqMNx0WE5 %u2014 Padre Edson Ribeiro - falido em Hyrule (@Edson_Ribeiro) June 8, 2023



'Sonic Superstars' terá versões para PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S, Xbox Oe, PC e Switch. O jogo também será lançado fisicamente e deverá curtar em torno de R$ 300.