Consumidores preferem vídeos das marcas e marketing investe nesse formato

O estudo destacou a preferência dos consumidores globais. (foto: Ilustrativo/Freepik) Uma pesquisa recente realizada pelo Getty Images, envolvendo 1.500 profissionais de marketing de 21 países, incluindo Brasil, Austrália, França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos, mostrou otimismo em relação ao impacto do conteúdo audiovisual nas campanhas de marketing para este ano, apesar dos desafios enfrentados pela economia global. Realizado entre novembro e dezembro de 2022, o estudo revelou que 71% dos entrevistados preveem um aumento no orçamento para a criação de conteúdo nos próximos trimestres, destacando a importância do conteúdo no engajamento dos consumidores.





Um levantamento complementar da VisualGPS, do Getty Images, analisou o sentimento dos consumidores e descobriu que 65% deles preferem consumir conteúdo de marca em formato de vídeo nas redes sociais. Há diferenças notáveis no sentimento dos consumidores em diferentes setores, como medicina, saúde, tecnologia e turismo, onde são mais receptivos a conteúdos em vídeo gerados pelos próprios usuários. Por outro lado, nos setores financeiro e automotivo, os consumidores tendem a se envolver mais com vídeos produzidos pelas empresas e alinhados às mensagens apresentadas no site da marca.





A pesquisa também revelou que 52% dos profissionais de marketing estão investindo mais em conteúdo de vídeo em geral. Embora as fotografias estáticas sejam consideradas importantes (86% dos entrevistados apontaram a necessidade delas), o vídeo (88%) foi identificado como o formato mais valioso para anúncios nas redes sociais, devido à capacidade de transmitir informações complexas, criar um senso de urgência e conectar diferentes públicos.





O estudo destacou a preferência dos consumidores globais por imagens promocionais sinceras e com foco nos detalhes dos produtos, dentro de contextos autênticos e relacionados à realidade. A produção de vídeo atraiu maior interesse tanto em produtos quanto em marcas. Além disso, o conteúdo de vídeo voltado ao aspecto transacional de um produto ou serviço mostrou-se mais eficiente nos setores financeiro, tecnológico e de bens de consumo, enquanto a apresentação de situações e respostas emocionais teve melhor desempenho nos setores de medicina, saúde, turismo e automotivo.





Gene Foca, diretor de Marketing da Getty Images, ressaltou a crescente importância da produção de vídeo para os profissionais de marketing e as estratégias de conteúdo, com foco nas redes sociais e na preferência do consumidor por vídeos autênticos. Ele afirmou que, à medida que os consumidores exigem conteúdo dinâmico e envolvente, os profissionais de marketing devem utilizar o poder do vídeo em suas campanhas, a fim de alcançar e engajar efetivamente os públicos-alvo que consomem diversos formatos e canais.