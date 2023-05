'Queda da Federação': entenda a confusa 'guerra de amanhã' viral no Twitter

442

Ao ficar em relevância, o tópico causou estranhamento para muitos usuários, mas a situação não é sobre nenhum conflito político ou civil (foto: Reprodução/Redes Sociais) A trend do Twitter ‘VAI TER GUERRA AMANHÃ’ com aclamações por ‘queda da federação’ levantou dúvidas de muitos usuários da rede social, na tarde desta quarta-feira (25/5). Só entre os brasileiros, foram mais de 2,9 mil tweets.





"VAI TER GUERRA AMANHÃ"



Pessoal que não conhece QSMP: pic.twitter.com/8XAyrvSkot — Fernanda~ (@Alfebaa) May 31, 2023



Segundo recapitulações de fãs e wikis voluntárias, o atual conflito começou quando um dos criadores de conteúdo brasileiro ‘Cellbits’ investigou uma organização secreta fictícia 'Federação' e foi banido do servidor depois de encontrar gravações de segurança de um companheiro preso. A história do servidor tem muitas camadas e conta, inclusive, com um personagem ovo vestido com camisa da seleção brasileira chamado ‘Richarlyson’, em referência ao jogador de futebol.

Leia também: 'Minecraft' já tem data de próxima grande atualização Pessoal já entendi que vai ter guerra amanhã e que a Federação vai cair. Só queria saber quais os dois lados da guerra e o motivo por favor, obrigado bom dia! pic.twitter.com/Wae6Y9Dtra — Sheila Thayanne (@JavariniMarcus) May 31, 2023 Segundo recapitulações de fãs e wikis voluntárias, o atual conflito começou quando um dos criadores de conteúdo brasileiro ‘Cellbits’ investigou uma organização secreta fictícia 'Federação' e foi banido do servidor depois de encontrar gravações de segurança de um companheiro preso. A história do servidor tem muitas camadas e conta, inclusive, com um personagem ovo vestido com camisa da seleção brasileira chamado ‘Richarlyson’, em referência ao jogador de futebol.

Séries compartilhadas do jogo têm grande histórico no Brasil e internacionalmente. Em 2012, já existia “Aventureiros”, que contava histórias de sobrevivência com visões compartilhadas dos canais portugueses ‘VenomExtreme’, ‘Jarvas’, ‘DrM4ster’ e ‘Feromonas’. Na época, o conteúdo era bastante viral, com o primeiro vídeo de um dos canais retendo mais de 6 mil visualizações hoje.

TE ESPERO AMANHÃ AS 18H!!! VAI TER GUERRA AMANHÃ! A FEDERAÇÃO VAI CAIR! E ELES VÃO RESGATAR O CELLBIT E O FELPS! #qsmp #qsmpbrasil #qsmpbr #QSMPBrazil pic.twitter.com/HxrLDAjQ1G — Q!Winter #QSMP %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Guapoduo Stan (@otavio_red) May 31, 2023





Já as disputas organizadas em times e de cunho narrativo inspirados em épicos são mais recentes. Uma das mais influentes aconteceu no servidor do criador de conteúdo gringo ‘Dream’, que durou entre 2020 e 2023. O convívio dos jogadores eventualmente acarretou em separação em times, onde eles disputaram uma guerra lúdica.