'Minecraft' já tem data de próxima grande atualização

A Mojang, desenvolvedora do "Minecraft", anunciou a data de lançamento da próxima grande atualização do jogo. A versão 1.20, chamada de ‘Trails & Tales’, trará novos blocos, um mob escolhido pela comunidade, conjunto de madeiras e até mesmo mais um bioma para as histórias e aventuras dos jogadores.

A partir de 7 de junho, as cerejeiras florescem no bioma de pomar, ‘tão raro quanto é rosa’, com uma nova cor de madeira para embelecer as criações no jogo. A madeira da árvore também poderá ser transformada em vários outros blocos. O bambu também receberá um set completo, incluindo uma jangada que pode ou não ter baú acoplado.