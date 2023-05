Mansão abandonada de milionário grego intriga internautas e revela segredos

436

Explorador urbano Daniel Sims, de 34 anos, visitou recentemente a mansão e registrou a cena em vídeo (foto: Reprodução YouTube/BeardedReality) A curiosidade sobre mansões abandonadas e repletas de itens luxuosos tem crescido nas redes sociais, e a história de uma misteriosa propriedade no Reino Unido, antes pertencente a um milionário grego, chama a atenção. Thanos, o proprietário, desapareceu de repente em 2017, deixando a casa em Hertfordshire com todos os seus bens.





Segundo o canal do YouTube BeardedReality, Thanos fugiu com sua filha no meio da noite, deixando a mansão abandonada. Havia rumores de que um de seus três filhos teria ficado na propriedade para protegê-la de invasores.





O explorador urbano Daniel Sims, de 34 anos, visitou recentemente a mansão e registrou a cena em vídeo. A construção estava coberta de pichações, roupas de grife e fotografias de momentos passados. A propriedade está desocupada há seis anos, e os danos são evidentes.





Sims conta que Thanos era um magnata imobiliário grego cuja vida era tão enigmática que ninguém sabia exatamente qual era sua ocupação, mesmo com a ostentação de dinheiro em sua casa luxuosa. A família de Thanos afirmou que ele desfrutava de um estilo de vida milionário graças a investimentos em propriedades.





O homem foi casado por 32 anos até que sua esposa faleceu de câncer em 2004. Não se sabe ao certo quantos filhos o casal teve, mas estima-se que haja entre três e cinco herdeiros.





Em relação à segurança da mansão, Thanos chegou a colocar guardas no portão e manter dobermans para proteção. No entanto, quando deixou a residência, não parece ter tomado precauções para proteger seus pertences.





Sims relatou que, ao entrar na propriedade, encontrou portas laterais abertas, permitindo acesso total à casa. A parte externa da mansão é deslumbrante, com belos jardins preservados, mas o interior revela os estragos sofridos pela antiga residência luxuosa.





O explorador ficou impressionado com o tamanho do lugar e os itens valiosos e roupas de grife deixados para trás. Ele até encontrou um vibrador no quarto principal. Sims concluiu que a mansão sofreu saques e vandalismos nos últimos anos.