Meta é condenada por estelionato no Instagram e deve indenizar vítimas

A sentença unânime apontou falhas na prestação de serviços da Meta e considerou a indenização justa, já que a vítima foi relacionada a atividades criminosas (foto: Reprodução)

A Meta, responsável pelo gerenciamento do Facebook, Instagram e WhatsApp, foi condenada a indenizar duas vítimas de estelionato ocorrido no Instagram. A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), divulgada na segunda-feira (29/5), determinou o pagamento de R$ 4 mil em danos morais a uma mulher que teve seu perfil invadido e utilizado para anunciar vendas falsas de eletrodomésticos. Além disso, um homem que adquiriu uma geladeira e não recebeu o item deverá receber R$ 1,2 mil. A Meta não se manifestou sobre o caso.