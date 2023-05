Gkay desabafa sobre queda do Instagram e impacto na vida de influenciadora

442

Gkay é bastante ativa na plataforma Instagram (foto: Reprodução redes sociais) No domingo (21/5), a influenciadora digital Géssica Kayane, conhecida como Gkay, compartilhou em seus stories do Instagram um desabafo sobre como a instabilidade das redes sociais afeta seu dia a dia e sua capacidade de trabalhar.





Em suas palavras, 'um dia sem Instagram...sinceramente já estou ficando triste com isso. Não poder falar com vocês, nem trabalhar, me deixa muito triste'.





A equipe de Gkay esclareceu que a rede social apresenta problemas desde o último sábado, impossibilitando a interação da influenciadora com seu público.





Gkay é atriz, humorista e tem um estilo ousado, com toques dos anos 2000, sendo bastante ativa na plataforma Instagram.