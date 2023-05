Jeff Bezos e sua transformação física: como o bilionário mudou seu corpo

442

Jeff Bezos, bilionário e fundador da Amazon, com 59 anos, tem chamado a atenção pelo impressionante processo de transformação física que passou nos últimos anos.

Jeff Bezos, bilionário e fundador da Amazon, com 59 anos, tem chamado a atenção pelo impressionante processo de transformação física que passou nos últimos anos. Com dedicação a uma dieta específica e treinamento intenso, Bezos conseguiu mudar completamente a composição do seu corpo, mesmo após ter ultrapassado os 50 anos.





O jornal britânico Daily Mail divulgou recentemente os segredos por trás do sucesso de Bezos na construção de sua nova aparência. O empresário investiu pesadamente em treinamentos com Wes Okerson, um personal trainer reconhecido por trabalhar com astros de Hollywood, como Tom Cruise e Gerard Butler. Além disso, Bezos também adotou uma dieta rica em proteínas, inspirada na dieta mediterrânea.





A mudança no corpo de Bezos começou a ficar evidente a partir de 2017, quando já tinha passado dos 50 anos. O bilionário contratou Okerson e levou-o consigo em algumas viagens de férias para não interromper seus treinos. Bezos focou em exercícios de resistência muscular e adotou uma dieta rica em proteínas, com seu café da manhã favorito sendo composto por polvo, batatas, bacon e iogurte de alho.





Embora algumas das escolhas de Bezos para sua transformação física possam parecer inacessíveis para a maioria das pessoas, há aspectos que podem servir de inspiração. Em uma conferência de 2018 no Clube Econômico de Washington, Bezos atribuiu seu sucesso não apenas à sua aparência física, mas também à importância de descansar bem.





"Preciso dormir bem para pensar melhor, ter mais energia e manter uma atitude positiva em relação aos outros. Acredito que todos os líderes deveriam tomar decisões de qualidade de vida, e dormir bem é, sem dúvida, a principal delas", afirmou Bezos.





No que diz respeito à alimentação, é possível buscar uma dieta mais rica em proteínas e reduzir a ingestão de alimentos açucarados. O Daily Mail também menciona rumores de que Bezos teria usado anabolizantes hormonais para acelerar sua transformação, mas o bilionário negou essas informações em entrevistas.