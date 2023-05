Titanic pode não ter colidido com iceberg, revela varreduras digitais

442

Titanic não atingiu o iceberg de forma direta, como retratado em filmes, segundo estudo recente (foto: Reprodução/Atlantic Productions/Magellan) Um estudo recente, conduzido pelo especialista norte-americano Parks Stephenson, ex-militar e colaborador em filmes de James Cameron sobre o Titanic, levanta a hipótese de que o naufrágio do famoso navio pode não ter ocorrido devido a uma colisão direta com um iceberg, como se acreditava até então. A pesquisa baseia-se em informações obtidas por meio de varreduras digitais em 3D do local do naufrágio.





Stephenson disse ao jornal britânico The Mirror que há um "crescente número de evidências" apontando que o Titanic não atingiu o iceberg de forma direta, como retratado em filmes. A revelação surgiu após a conclusão de um escaneamento digital tridimensional em tamanho real do naufrágio, que gerou 70 mil imagens do Titanic.





Bill Gates prevê IA que eliminará sites de busca Durante seis semanas, uma equipe trabalhou no mapeamento dos destroços e da área ao redor, no Atlântico Norte, utilizando submersíveis operados remotamente. Os dados coletados foram detalhados e levaram sete meses para serem processados e renderizados.





A análise das imagens permitiu identificar novos elementos, como a curvatura e deformação da seção de proa do navio, além de danos físicos não observados anteriormente. De acordo com Stephenson, uma teoria sugere que o Titanic pode ter encalhado em uma plataforma submersa do iceberg, em vez de colidir diretamente com a massa de gelo.









IA da Microsoft: em direção à inteligência geral ou apenas um avanço? Um documentário abordando o projeto está previsto para ser lançado no próximo ano. O Titanic teria atingido um iceberg às 23h40 do dia 14 de abril de 1912, horário local, e afundou duas horas e quarenta minutos depois. A tragédia resultou em 706 sobreviventes, enquanto os botes salva-vidas comportavam apenas 1.178 pessoas em um navio com capacidade para mais de 3.000 passageiros e tripulantes.





O último sobrevivente vivo do Titanic faleceu em 2009, aos 97 anos - tinha apenas dois meses durante o desastre. Os destroços do navio foram buscados por décadas até serem localizados em 1985, a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá.