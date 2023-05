Bill Gates prevê IA que eliminará sites de busca

442

Bill Gates diz que IA transformará comportamento do usuário. (foto: Alex Wong/Getty Images North America/AFP)

Bill Gates, co-fundador da Microsoft, prevê que, em um futuro próximo, uma aplicação de Inteligência Artificial (IA) revolucionará a maneira como os usuários se comportam e acabará com ferramentas populares atualmente, como sites de busca e lojas virtuais.



O bilionário acredita que esse assistente de IA, ainda não desenvolvido, entenderá as necessidades e hábitos dos indivíduos, alterando a forma como a internet é utilizada hoje em dia. Empresas de tecnologia como Google, com o Bard, Microsoft, com o Bing, e startups como OpenAI com ChatGPT, estão na corrida para desenvolver essa ferramenta generativa baseada em IA.





Durante um evento da Goldman Sachs e SV Angel em São Francisco, Gates afirmou que nunca mais visitaremos sites de pesquisa, produtividade ou Amazon, e destacou a importância de quem conseguir criar um agente pessoal eficiente. Questionado sobre qual empresa poderia desenvolver esse assistente revolucionário, Gates expressou sua decepção caso a Microsoft não estivesse envolvida nesse processo.





O co-fundador da Microsoft também ressaltou estar 'impressionado' com algumas startups, como a Inflection.AI, que tem como co-fundador o ex-executivo da DeepMind, Mustafá Suleyman.