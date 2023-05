Mensagem extraterrestre é enviada de Marte para treinamento científico

442

O sinal autêntico será enviado por um dispositivo em Marte. (foto: Divulgação/NASA)

Na próxima quarta-feira (24/5), três observatórios espaciais responsáveis por captar sinais de rádio serão os destinatários da primeira mensagem extraterrestre enviada à Terra. Originária de Marte, a mensagem será transmitida às 16h (horário de Brasília), chegando aos cientistas dos Estados Unidos e da Itália 16 minutos mais tarde. A "correspondência alienígena" poderá ser decodificada por qualquer pessoa através de um fórum de discussão internacional.





Embora realmente proveniente do espaço, a mensagem não será enviada por seres inteligentes de outros planetas. O sinal autêntico será enviado por um dispositivo em Marte, o ExoMars Trace Gas Orbiter, da Agência Espacial Europeia. No entanto, seu propósito é testar a capacidade da comunidade astronômica em decifrar comunicações extraterrestres.





O teste faz parte do projeto "Um signo no Espaço", que busca sinais de vida fora da Terra em colaboração com diversos observatórios e com o Comitê Permanente da Academia Internacional de Astronáuticos de Busca de Vida Inteligente (IAA-SETI). A ideia surgiu da constatação de que, apesar de muitos falarem sobre o contato com vida inteligente fora da Terra, pouco é feito para nos prepararmos para receber mensagens.





"Receber uma mensagem de uma civilização extraterrestre causaria um impacto transformador profundo em toda a humanidade. O projeto 'Um signo no Espaço' oferece uma oportunidade única para ensaiar e se preparar concretamente para tal cenário, por meio da colaboração global, fomentando uma busca aberta por significado em todas as culturas e disciplinas", explica Daniela de Paulis, idealizadora do projeto.





De acordo com os astrônomos envolvidos, a iniciativa também servirá para "evidenciar nossas limitações e a necessidade fundamental de superá-las".