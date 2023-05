Antigo rio gigante em Marte é analisado por pesquisadores da NASA

442

A missão Mars Perseverance é a nona enviada a Marte. (foto: Divulgação/NASA)

Cientistas da NASA estão investigando a existência de um antigo rio de grandes proporções em Marte, após receberem fotos enviadas pelo robô Mars Perseverance, lançado em 2020. A missão do rover inclui análise geológica do planeta vermelho, busca por sinais de vida microbiana antiga e estudo do clima local, tanto no passado quanto no presente.





As imagens capturadas pelo rover indicam que um enorme rio, com correnteza muito forte, pode ter fluído na superfície de Marte em um passado não muito distante. Os cientistas afirmam que as rochas marcianas parecem ter sido moldadas pela ação da água corrente e, agora, buscam entender o tipo de rio que existiu no local.





Libby Ives, pesquisadora da NASA envolvida no projeto, destacou a importância do rio de alta energia que possivelmente atravessou a área, o que pode representar um avanço para futuras colonizações em Marte. “Tem sido um prazer observar rochas em outro planeta e ver processos tão familiares”, afirmou Ives.





A missão Mars Perseverance é a nona enviada a Marte, e todas têm como objetivo contribuir para possíveis colonizações futuras do planeta. Entretanto, esse processo exige anos de estudos, pesquisas e reconhecimento completo do planeta vermelho.





Outras descobertas intrigantes, como formações rochosas com aparência de rostos e possíveis sinais de civilizações antigas, também têm sido tema de discussões e investigações por parte da comunidade científica e ufóloga.