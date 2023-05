Gmail combate fraudes em emails com chegada de selo de verificado

Selo de verificado chega ao Gmail (foto: Pixabay/Reprodução)

O Google anunciou nessa quarta-feira (3/5) que vai passar a exibir um selo de verificação azul ao lado do nome de remetentes legítimos. A medida vai ajudar os usuários a identificar spams e criminosos se passando por marcas, disse a empresa em post no blog do Workspace.

Usuários comuns, contudo, não poderão pleitear um selo azul, como nas versões antigas do Twitter. O recurso é voltado para negócios que já tenham configurado o Bimi (Indicadores de Marca para Identificação de Mensagens, na sigla em inglês).

Para obtê-lo, é necessário que a logo da empresa seja uma marca registrada, o que no Brasil é obtido através do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

O Bimi foi lançado em 2021 pelo Google para que os remetentes só usassem uma logo oficial como foto de perfil quando comprovassem a propriedade da marca, a posse do domínio e usassem autenticação forte. Empresas com essa configuração receberão o selo azul automaticamente.

Leia mais: Nova função do WhatsApp transcreve áudios

Na imagem divulgada pelo Google, o ícone é exibido ao lado do nome da empresa remetente. Ao passar o mouse por ele, é exibida a mensagem: "O remetente deste email verificou que é proprietário do domínio e do logo da imagem de perfil".

O Gmail está disponibilizando as marcas de verificação a partir dessa quarta (3), e estará visível para todos os usuários em até três dias.